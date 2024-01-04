Лукашенко подписал закон о капремонте и товариществах собственников. Что изменится?

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Опубликовано: 04.01.2024 15:32 , Обновлено: 04.01.2024

Документ под названием «Об изменении законов по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации» появился на официальном сайте Президента РБ. В документе прописаны некоторые изменения, касающиеся капремонта, товариществ собственников и не только.

Законом, в частности, предусматривается усиление ответственности председателей правлений за нарушение закона при предоставлении жилищно-коммунальных услуг, услуг по управлению общим имуществом совместного домовладения, а также «за невыполнение законных требований местных органов власти».

Согласно принятым изменениям вводятся новые подходы к перечислению организациями собственников денег на капремонт. Теперь они будут аккумулироваться только на спецсчетах исполкомов . При этом товариществам собственников предоставлено право перечислять на указанные счета также средства, ранее собранные ими на своих счетах .

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Кроме того, в документе указано, дословно, что «актуализирован механизм назначения уполномоченного лица (организации ЖКХ) и его полномочий». Как именно, не уточняется. Однако в октябре 2023 года, в интервью агентству «Минск-Новости», зам. министра жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко, обсуждая законопроект, сказал, что «в нем предусматривается возможность местного исполнительного органа аннулировать аттестат председателя товарищества собственников, что в дальнейшем не позволит ему выполнять эти обязанности». Также Ромашко тогда сказал, что «в законопроекте предусмотрена упрощенная процедура ликвидации ТС, которая поможет навести порядок в этом вопросе».

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