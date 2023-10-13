В ЖКХ рассказали, что будет, если белорусы откажутся от ремонта подъезда

Опубликовано: 13.10.2023 14:42 , Обновлено: 13.10.2023

Могут ли белорусы отказаться от ремонта подъезда и в каких случаях жители многоквартирного дома могут рассчитывать на внеплановый ремонт в подъезде? Об этом рассказал начальник производственного отдела ЖКХ Заводского района Минска Владимир Горбацевич.

Как пояснил специалист, подъезд на проведение планового текущего ремонта могут поставить в график по результатам проведения общего осеннего осмотра. Предварительно специально разрабатываются годовые планы ремонта жилфонда с указание периодичности проведения работ.

Прежде, чем начать текущий ремонт в подъезде, жилищно-эксплуатационная служба обязана провести собрание, на котором жителей информируют о сроках проведения ремонта, предполагаемых видах и объемах работ, а также озвучивается стоимость ремонта в расчёте на квадратный метр общей площади жилого помещения, сообщило агентство «Минск-Новости».

На внеплановый текущий ремонт могут рассчитывать жильцы подъездов с “неудовлетворительным техническим и эстетическим состояние конструктивных элементов и инженерных систем”, пояснил Горбацевич. Провести внеплановый ремонт могут и после ” вандальных действи”, а также “по решению потребителей”, принятому в соответствии с законодательством.

[info_b]Согласно пункту 16 главы 3 приказа Министерства ЖКХ от 4 февраля 2015 г. № 5, решение о проведении внепланового текущего ремонта принимается “группой потребителей, проживающих в многоквартирном жилом доме (в подъезде, на этаже и т. д.), большинством голосов потребителей”. Оно должно быть оформлено в форме протокола собрания потребителей или опросного листа, если такое собрание не проводилось. [/info_b]

Платить придётся всем?

Что касается платы за ремонт, то, по словам Горбацевича, отказаться от ремонта жильцы могут, но платить за него всё равно придётся. Дело в том, текущий ремонт подъездов, в соответствии с Жилищным кодексом Беларуси, относится к категории “основных жилищно-коммунальных услуг”. В Кодексе прямо прописано, что “отказ от заключения договора на оказание основных жилищно-коммунальных услуг не освобождает собственников (…) от внесения платы за фактически оказанные жилищно-коммунальные услуги”.

“Таким образом, плата за текущий ремонт предъявляется всем собственникам, нанимателям квартир, в пользовании которых находится подъезд, в том числе отказавшимся от заключения договора,” — пояснил представитель ЖКХ.

Ранее в ЖКХ Минска рассказывали, кто и за что конкретно, платит при ремонте в подъезде, и как именно рассчитывается итоговая сумма за ремонт, которую должен уплатить владелец каждой отдельно взятой квартиры.

Деньги соберут даже с отказавшихся. В ЖКХ рассказали, за что белорусам придется платить после ремонта подъезда