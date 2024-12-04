Лукашенко обязал СМИ отчитываться чиновникам об опубликованных «критических материалах»

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Опубликовано: 04.12.2024 10:01 , Обновлено: 04.12.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко обязал редакции государственных средств массовой информации (СМИ) информировать государственные организации об опубликованных "критических материалах" о них. Те, в свою очередь, согласно указу главы государства, обязаны "оперативно реагировать" как на поднятые в СМИ проблемные вопросы, так и на "недостоверную общественно значимую информацию".

В Администрации президента пояснили, что поправки в президентский указ №630 от 1997 года был принят “в целях объективного отражения в СМИ и на интернет-ресурсах общественно значимой информации”, а также для того, чтобы у чиновников была возможность “выявлять и оперативно решать” проблемы, поднятые в СМИ.

“Он ориентирован на развитие современных каналов обратной связи с населением и более широкое использование потенциала государственных СМИ при подготовке материалов критической аналитики”, - пояснили в президентской Администрации.

Сам текст Указа №452 4 декабря был выложен на Национальном правовом интернет-портале. Обязанности госСМИ в новой редакции указа значительно расширены. Теперь они обязаны информировать госорганы и организации об опубликованных или размещённых на интернет-ресурсах “критических материалах” о них либо в письменной форме, либо по электронной почте в течение двух рабочих дней с даты публикации.

Для руководителей редакций госСМИ также прописали обязанность готовить “объективные материалы, содержащие общественно значимую информацию”, а также обеспечивать “их всестороннее обсуждение с гражданами и юридическими лицами”.

Их также обязали создавать интернет-ресурсы, посредством которых осуществляется взаимодействие редакций госСМИ с гражданами и юрлицами “в целях оперативного сбора общественно значимой информации”. При этом, в отличие от обращений в госорганы, направлять официальные ответы или уведомления на такие обращения редакции госСМИ не обязаны, а вот отчитаться о проведенной работе по решению указанной проблемы на страницах своих изданий редакции будут обязаны.

Одновременно с этим руководителей госорганов и организаций обязали дать госСМИ комментарии по “острым социально-экономическим и общественно-политическим проблемам”, а также по информации, содержащейся в критических материалах. Однако, в этом пункте есть две оговорки - в пределах своих компетенций и если предоставление такой информации “не ограничено законодательными актами”. Кроме того, сами руководителей госорганов и организаций, согласно тексту закона, имеют право по своему усмотрению относить ту или иную проблему к категории “острых”.

О результатах рассмотрения конкретных опубликованных критических материалов, а также о принятых мерах по проблеме госорганы обязаны будут отчитываться и направлять информацию в редакцию в течение 15 рабочих дней со дня.

На недостоверную общественно значимую информацию чиновники, согласно указу, должны “оперативно реагировать”, а вот если в информации, размещённой в СМИ, есть сведения о нарушении законодательства, виновных лиц (при наличии оснований) должны привлекать к дисциплинарной ответственности.

Ранее Telegraf.news рассказал, что весной этого года, назначая министра информации Владимира Перцова заместителем главы своей Администрации, Александр Лукашенко потребовал “подтянуть” и “привести в порядок” средства массовой информации.

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Выступая на Форуме медийного сообщества в мае он также потребовал “формировать национальный информационный стиль вещания” на телевидении, увеличить долю производства собственного качественного, конкурентоспособного продукта, а также “усиливать пропаганду и контрпропаганду, идеологическую работу”.

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