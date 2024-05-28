"Надо усиливать пропаганду" - Лукашенко потребовал "не засорять" телевидение "кровавыми и пошлыми сюжетами"

Опубликовано: 28.05.2024 14:13 , Обновлено: 28.05.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко на Форуме медийного сообщества в Могилеве рассказал, как видит развитие белорусской государственной журналистики, телевидения в частности, и что, по его мнению, необходимо убрать из телеэфиров.

“Нам надо формировать национальный информационный стиль вещания, увеличивая долю производства собственного качественного, конкурентоспособного продукта”, - отметил Лукашенко.

При этом, по его словам, отказываться от зарубежного контента не стоит, но он должен соответствовать “нашему образу жизни, традициям, культуре, менталитету”. “Как минимум мы не должны засорять свой эфир кровавыми, аморальными и пошлыми сюжетами. Нужен идеологический фильтр, ибо потеряем молодежь”, - процитировала главу государства его пресс-служба.

Также, продолжил он, “надо усиливать пропаганду и контрпропаганду, идеологическую работу”. “Не нужно стесняться таких слов и понятий. Или на Западе их нет? Просто назвали другим словом - пиар, то есть работа с общественным мнением. Суть одна”, - уверен Лукашенко.

Фото: president.gov.by

При этом “наш противник” тоже совершенствуется, отметил Лукашенко. “Нельзя недооценивать потенциал тех, кто смотрит на Беларусь как на геополитическую цель. Это не шайка фрилансеров, а вооруженная самыми передовыми технологиями сеть политологов и информационно-психологических центров”, - заявил президент.

Затронул он также тему подготовки журналистов в стране. “К процессу обучения привлечены наши маститые журналисты. Это правильно. Надо усиливать пул единомышленников, готовить последователей. На основе правды”, - добавил Лукашенко.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Министерство информации Беларуси 8 апреля 2024 года ограничило доступ к некоторым латвийским, литовским и эстонским интернет-ресурсам. Причину блокировки в ведомстве объяснили «ответной мерой» на запрет работы «отдельных СМИ Беларуси» в этих странах.

«Ответная мера» — Мининформ Беларуси заблокировал доступ к «ряду медиа» Литвы, Латвии и Эстонии