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Лукашенко объявил новый объект "Всебелорусской молодежной стройки". Куда пошлют работать подростков от 14 лет?

Лукашенко объявил новый объект "Всебелорусской молодежной стройки". Куда пошлют работать подростков от 14 лет?
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В Беларуси появился ещё один объект "Всебелорусской молодежной стройки". Такой статус 9 августа президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом присвоил объектам Республиканского центра патриотического воспитания молодежи, возводимым в настоящее время на базе Кобринского укрепления Брестской крепости.

Согласно президентскому указу, к работам на данном объекте “Всебелорусской молодежной стройки” будут привлекать в том числе и подростки от 14 лет. Молодёжь в возрасте до 31 года также могут привлекаться к строительству в составе студенческих отрядов.

В Администрации Лукашенко заявили, что президентский указ призван “содействовать трудовому воспитанию молодежи, формированию у нее чувства сопричастности к истории родной страны”.

Отметим, что именно на этот республиканский центр должна была пойти половина всех средств, собранных в рамках республиканского субботника в апреле этого года. Тогда, согласно официальным данным Белстата, удалось собрать более 14  млн рублей.

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Ранее в Федерации профсоюзов Беларуси озвучили сумму минимальной зарплаты, которая положена белорусским подросткам, решившим поработать во время летних каникул, а также рассказали о действующих нормах труда для тех, кому не исполнилось 18 лет. А в Министерстве труда и соцзащиты, в свою очередь, озвучили условия, на которых могут работать белорусские подростки.

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