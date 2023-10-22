Лукашенко ликвидировал мужскую колонию строгого режима. Что будет на ее месте и кто туда может попасть?

Опубликовано: 22.10.2023 13:11 , Обновлено: 22.10.2023

Александр Лукашенко подписал указ о ликвидации колонии в Ивацевичах. Но на ее месте все равно запланировали устроить исправительное учреждение - Лечебно-трудовой профилакторий № 8. Документ был опубликован на Национальном правовом портале.

Согласно указу от 19 октября 2023 года №333, ЛТП перейдут все имущество, которое ранее принадлежало колонии №5. А это, ни много ни мало, 56 объектов, куда входят, в том числе: баня-прачечная, больница, гаражи, общежития, столовые, клуб и т.д.

Ранее Телеграф писал, что на Национальном правовом интернет-портале 25 июля опубликовали изменения в законы, регулирующие порядок направления граждан в лечебно-трудовой профилакторий (ЛТП).

Депутаты изменили закон об ЛТП. Кого из белорусов могут туда направить?

А в министерстве внутренних дел Беларуси пригрозили отправлять в лечебно-трудовые профилактории (ЛТП) не только тех, кто злоупотребляет алкоголем, но и граждан, которых уличили в применении домашнего насилия. Такое предложение 4 мая озвучил начальник управления профилактики ГУОПП МВД Сергей Красуцкий.

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