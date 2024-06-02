Ливни, туман и град. Синоптики предупредили белорусов о "скоротечных грозовых дождях". Когда накроет?

Опубликовано: 02.06.2024 12:50 , Обновлено: 02.06.2024

Конец мая и начало июня выдались для белорусов непростыми. Где-то вовсю жарило солнце, а где-то очевидцы не переставали делиться видеороликами затопленных улиц и магистралей. Синоптик Дмитрий Рябов рассказал, что первый месяц лета будет теплее своей нормы на 4°C, однако без "скоротечных грозовых дождей", увы, не обойдётся.

“Правда, процесс этот довольно локален, где-то ливни, грозы, а где-то только отдалённые раскаты грома напомнят о бурлящих в атмосфере процессах”, — отметил в эфире белорусского телевидения Дмитрий Рябов.

По данным Белгидромета, в понедельник, 3 июня, * *погоду в Беларуси будут определять активные атмосферные фронты и тёплая неустойчивая воздушная масса. Другими словами, в стране ожидается облачная погода с небольшими прояснениями.

Жителям большей части Республики стоит подготовиться к кратковременным дождям и грозам. При грозах в отдельных районах Беларуси ожидаются “сильные ливни, днём град”, предупредили синоптики. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Минимальная температура воздуха в тёмное время суток будет колебаться в пределах +10..+16°С, а днём — от +20°С до +26°С.

Во вторник, 4 июня, ожидается всё та же переменная облачность. Местами по стране пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах Республики будет сгущаться слабый туман. Ночью воздух по стране прогреется максимум до +9..+15°С, а днём температура составит +21..+28°С.

В среду, 5 июня, погода существенно не изменится: всё та же переменная облачность, всё те же кратковременные осадки. Однако, по словам синоптиков, днём по стране ожидаются “сильные дожди”. В отдельных регионах страны прогремят грозы. Ночью и утром местами по Республике можно будет увидеть слабый туман. Температура воздуха после заката составит от +9°С по северо-западу до +17°С по юго-востоку страны, а днём столбик термометра будет колебаться в пределах +20..+26°С.

Ранее Telegraf.news писал, что с каждым днём всё выше становится не только температура воздуха, но и температура воды. Так, в белорусских реках этот показатель вырос до 14-22°С, а в остальных водоёмах — до 19-21°С. Самым тёплым стал бассейн Припяти, а вот Неман пока отстаёт, хотя его температура тоже уже позволяет купаться.

Холодный Неман и тёплая Припять. В каких реках и водоёмах Беларуси уже можно плавать?