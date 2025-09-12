Литва разрешила въезд легковушек на белорусских номерах? В «Инфотрансе» назвали сроки

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Опубликовано: 12.09.2025 12:52 , Обновлено: 12.09.2025

Специализированный белорусский портал Infotrans сообщил о временном разрешении на въезд в Литву легковых автомобилей с белорусскими регистрационными номерами. Подтверждения этой информации от литовских властей пока нет.

Как утверждает издание, такое послабление введено на период закрытия границы между Беларусью и Польшей. При этом в сообщении отмечается, что скорость пропуска легковых автомобилей остаётся “невысокой” и составляет 200-300 машин в сутки на пунктах пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»).

Напомним, вообще на въезд в Литву действуют ограничения. Въехать в страну на автомобиле с белорусскими номерами могли только собственники транспортных средств, имеющие визу, выданную Литвой, или вид на жительство.

Обновлено Позже издание сделало ремарку, что официальное решение литовских властей пока только ожидается.

Обновлено Позднее литовские власти разъяснили, для кого из автомобилистов сделали послабления на период белорусско-российских учений “Запад-2025” . Оказалось, что власти страны временно разрешили передвижение по территории Литвы машинам на белорусских номерах, вопреки правилу, введённому в феврале этого года, но с некоторыми ограничениями, но только тем, кто выезжает из страны, а не желает въехать в Литву из Беларуси.

Между тем литовские официальные источники и СМИ пока не сообщали об изменении правил пересечения границы. Служба охраны государственной границы Литвы, по данным портала LRT, при этом не фиксирует роста очередей после перекрытия польского направления.

Представитель ведомства Гедрюс Мишутис сообщил, что пропускная способность обоих оставшихся погранпереходов хорошая, а очереди из легковых автомобилей отсутствуют. «Закрытие границы Польшей пока никак не повлияло на ситуацию», — заявил он.

Вчера министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович сообщил, что полиция будет усиленно регулировать движение у границы, а при необходимости власти готовы «ограничить въезд транспорта на территорию Литвы».

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