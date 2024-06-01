Литва перестала пропускать грузовики через «Мядининкай». В ГПК Беларуси назвали причину

Опубликовано: 01.06.2024 09:17 , Обновлено: 01.06.2024

Государственный пограничный комитет Беларуси утром в субботу, 1 июня, сообщил о том, что в пункте пропуска "Каменный Лог" на границе с Литвой минимум на 12 часов приостановили движение грузовых транспортных средств. В ведомстве пояснили, что проблемы возникли на сопредельной стороне - у их литовских коллег на пункте пропуска "Мядининкай".

По данным ГПК Беларуси, на пункте пропуска “Мядининкай” 1 июня решили провести технические работы, из-за чего литовская сторона приостановила оформление грузовиков на въезд и выезд из страны. Движение большегрузов остановили в 6:00, а возобновить пообещали в 18:00.

Перевозчикам, планирующим выехать в Литву, белорусские пограничники рекомендовали учитывать данное обстоятельств и, планируя маршрут, пока выезжать через соседний пункт пропуска “Бенякони”.

Отметим, что легковых авто и автобусов, по данным ГПК, технические работы литовских пограничников не коснулись - оформление этих транспортных средств на границе сейчас проходит в штатном режиме.

Согласно официальной информации ГПК на 31 мая, перед двумя действующими литовскими пунктами пропуска въезда в Литву ожидало в общей сложности 1530 фур, то есть больше половины от общего количества транспортных средств, ожидающих въезда в страны Евросоюза (их в пятницу, 31 мая, на границе скопилось порядка трех тысяч).

Ранее Telegraf.news сообщил, что 29 мая правительство Литвы поддержало инициативу Сейма и ввело запрет на ввоз некоторых продуктов российского и белорусского происхождения. В подготовленный Минсельхозом и уже утверждённый правительством список попало более 2,8 тыс. наименований товаров.

Литва ввела запрет на ввоз 2,8 тыс. товаров из Беларуси и России. Что в списке?

Между тем, ещё в апреле представители транспортно-логистической отрасли называли ситуацию на границе Беларуси с ЕС “катастрофической” с точки зрения грузового транспорта. В свою очередь глава ГПК Беларуси Константин Молостов объяснил километровые очереди у границы “неритмичной работой пограничников и таможенных служб сопредельных государств”.

«Ситуация катастрофическая» — В ГПК рассказали, что делают, чтобы Литва не закрыла ещё КПП на границе с Беларусью