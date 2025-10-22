Литва перекрыла границу с Беларусью. Что случилось?

📷 Фото

Опубликовано: 22.10.2025 07:26 , Обновлено: 22.10.2025

В ночь с 21 на 22 октября литовские пограничники остановили работу обоих функционирующих пунктов пропуска на границе с Беларусью - Мядининкай-Каменный Лог и Шальчининкай-Бенякони. Утром причину назвали в Национальном центре управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) Литвы.

По информации Государственной пограничной службы (ГПС) Литвы, решение о приостановке пропуска граждан и транспортных средств в обоих наземных пунктах пропуска, действующих на границе с Беларусью, принял командующий ГПС Рустам Любаев “в интересах безопасности Литвы”.

Обновлено Литва возобновила движение на границе с Беларусью

Причиной закрытия границы литовская сторона назвала десятки воздушных шаров, якобы зафиксированных пограничниками на границе Беларуси и Литвы минувшей ночью. Из-за них вечером 21 октября пришлось на несколько часов приостановить работу Вильнюсского аэропорта. Из-за этого порядка 30 авиарейсов были выполнены с задержкой. Некоторые рейсы были перенаправлены в другие аэропорты, а некоторым самолетам пришлось вернуться в аэропорт вылета, передало издание LRT.lt.

По данным агентства BNS, речь идёт о нескольких десятков метеозондов, предположительно запущенных с территории из Беларуси. По данным литовской Нацгвардии, на данный момент уже обнаружено и изъято пять баллонов, поиски остальных продолжаются. Также Нацгвардия сообщила о задержании одного гражданина и изъятии порядка 7000 пачек контрабандных сигарет.













В 6:30 22 октября работу Вильнюсского аэропорта возобновили, а вот пограничные переходы Мядининкай-Каменный Лог и Шальчининкай-Бенякони по-прежнему остаются закрытыми.

Белорусская сторона сам факт закрытия границы и его причины пока не комментировала.

[inf]По данным ГПК Беларуси по состоянию на 6:00, в пункте пропуска Мядининкай-Каменный Лог в очереди на выезд из Беларуси зарегистрировано 810 фур и 20 легковых авто, в Шальчининкай-Бенякони - 700 фур.[/inf]

В НЦУКС пообещали пересмотреть решение об открытии границы после возобновления работы Вильнюсского аэропорта. В свою очередь литовские пограничники отметили, что для автомобилистов данная ситуация не создала серьёзных проблем, поскольку интенсивность движения и потоки транспорта в обоих вышеупомянутых погранпереходах в ночное время минимальны.

“Никаких особых событий или инцидентов, связанных с закрытием пунктов пропуска, до утра среды не наблюдалось ни на их территориях, ни на подходах к ним”, - отчитались литовские пограничники.

Ранее Telegraf.news рассказал, что последний раз подобная ситуация в Вильнюсском аэропорту произошла в начале октября. Тогда обошлось лишь закрытием воздушного пространства, наземную границу не перекрывали. Литовские чиновники обвинили в происшествии 25 воздушных шаров, “прилетевших из Беларуси”.

Литва обвинила 25 воздушных шаров «из Беларуси» в остановке работы аэропорта Вильнюса