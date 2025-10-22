Литва возобновила движение на границе с Беларусью

Опубликовано: 22.10.2025 09:24 , Обновлено: 22.10.2025

Литовские пограничники открыли контрольно-пропускные пункты на границе с Беларусью и возобновили оформление транспорта, как на въезд, так и на выезд. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси (ГПК).

По данным ГПК, движение на закрытых этой ночью международных автодорожных пунктах пропуска было возобновлено к 9:00. В белорусском ведомстве подчеркнули, что о прекращении оформления транспорта в обоих направлениях через границу их литовские коллеги не предупредили и сделали это без предварительного уведомления глубокой ночью:

с 2:10 в пункте пропуска Шальчининкай (с белорусской стороны - Бенякони),

с 2:50 - в пункте пропуска Мядининкай (Каменный Лог).

На данный момент, по данным ГПК, литовские контролирующие службы начали снова оформлять транспорт как на въезд, так и на выезд. На сайте Государственной пограничной службы Литвы (ГПС) также появилась информация о том, что с 9:00 был возобновлен досмотр и пропуск лиц и транспортных средств через пункты пропуска.

По данным белорусского ГПК, закрытие границы существенно не повлияло на ситуацию с очередями на данном направлении, за ночь они увеличились “незначительно”. Сейчас в очереди на выезд из Беларуси в общей сложности стоят:

40 легковых автомобилей,

1510 большегрузов,

3 автобуса.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что литовские пограничники свои действия объяснили одновременным запуском с территории Беларуси “десятков” шаров в ночь с 21 на 22 октября. Официальный Минск ситуацию пока не комментировал.

Руководитель Национального центра управления кризисами Литвы (НЦУКС) Вилмантас Виткаускас в комментарии для радиостанции LRT назвал залет воздушных шаров с контрабандой сигарет “одним из самых масштабных нашествий” в Литве этом году. Из-за него пришлось приостановить работу Вильнюсского аэропорта и отложить более 30 рейсов.

Литва перекрыла границу с Беларусью. Что случилось?