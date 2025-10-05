Литва обвинила 25 воздушных шаров "из Беларуси" в остановке работы аэропорта Вильнюса

Опубликовано: 05.10.2025 09:09 , Обновлено: 05.10.2025

Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) Литвы объявил, что на время прекращал полет самолётов в районе Вильнюсского аэропорта. Литовские чиновники обвинили в происшествии 25 воздушных шаров, "прилетевших из Беларуси".

В Государственном пограничном комитете Беларуси завладения литовской стороны не комментировали.

Сами же ограничения в столице Литвы коснулись около 30 рейсов и 6000 пассажиров. «Сегодня ночью зафиксированы нарушения воздушного пространства Литвы, всего зафиксировано пролет 25 метеозондов из Беларуси», — сообщил представитель НЦУКС Дарюс Бута в эфире радио LRT.

Пассажиры, застрявшие в аэропорту, рассказали, что остались без еды и воды, некоторые пытались пить из умывальников в туалетах. Они пожаловались, что пришлось сидеть в самолётах до рассвета без информации, что будет дальше.

В Литве объяснили столь дальний полет шаров тем, что ночью дул южный ветер, благоприятный для запуска. Сейчас полиция проводит интенсивные поиски шаров. Глава НЦУКС Вилмантас Виткаускас заявил, что полиции очень важно их обнаружить и определить тех, кто их ждал.

Литовские правоохранительные органы уверены, что воздушные шары, похожие на метеозонды, использовались для перевозки контрабанды в Литву. Как правило, такие используют для незаконных поставок сигарет.

Виткаускас высказал мнение, что шары не предназначались для нарушения полетов, так как точно направить их на аэропорт крайне сложно, однако «исключать наихудший сценарий нельзя».

«Цель контрабандистов — выпустить их там, где их будет удобнее всего забрать, а не возле аэропорта, где развернуты силы и ведутся интенсивные поиски», — заявил Виткаускас.

По словам литовского чиновника, в 2025 году уже пограничники и полиция зафиксировали около 500 подобных шаров.