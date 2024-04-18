Литва начала пропускать весь транспорт через пострадавший от пожара КПП «Мядининкай» на границе с Беларусью

Опубликовано: 18.04.2024 14:06 , Обновлено: 18.04.2024

Литовские пограничники возобновили приём всех видов транспортных средств в пункте пропуска "Мядиненкай" (с белорусской стороны — "Каменный Лог"). Об этом 18 апреля проинформировал Государственный пограничный комитет Беларуси (ГПК).

Ссылаясь на своих литовских коллег, в ГПК сообщили, что пропускать все транспортные средства сопредельные контрольные службы снова начали в 13:30.

Напомним, в ночь на 18 апреля литовские таможенники вынуждены были экстренно перекрыть пункт пропуска «Мядиненкай» из-за серьёзного пожара, вспыхнувшего в ангаре, где сотрудники таможни проводили осмотр одного из автомобилей. В результате ЧП пострадавших среди людей удалось избежать, однако сам досмотровый ангар и часть административного здания таможни сильно пострадали.

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Частично возобновить работу КПП удалось лишь ближе к обеду: литовская сторона начала пропускать на свою территорию тех, кто едет в Литву на автобусах и грузовых автомобилях, а также транспорт, следующий в Беларусь, однако на полосах движения легкового транспорта оставалась спецтехника, которая помогала устранять последствия ночного пожара.

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