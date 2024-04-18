После пожара на КПП «Мядининкай» частично восстановили движение. Кого пропустят через границу Беларуси с Литвой?

Опубликовано: 18.04.2024 11:59 , Обновлено: 18.04.2024

В пункте пропуска "Мядиненкай" (с белорусской стороны — "Каменный Лог"), где в ночь на 18 апреля вспыхнул пожар, частично возобновили движение транспорта. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

По данным ГПК, с 11:25 литовская сторона начала пропускать тех, кто едет в Литву на автобусах и грузовых автомобилях, чуть раньше - транспорт, следующий в Беларусь. Когда будет полностью восстановлено движение, в том числе для легковых автомобилей, пока не сообщили.

Белорусские пограничники предупредили, что на полосах движения легкового транспорта пока ещё остаётся спецтехника, которая помогает их литовским коллегам устранять последствия ночного пожара.

Ранее Telegraf.news сообщил, что литовские таможенники экстренно закрыли пункт пропуска “Мядиненкай” в ночь на 18 апреля из-за серьёзного пожара в ангаре, где сотрудники таможни проводили осмотр одного из автомобилей. Пострадавших среди людей удалось избежать, однако сам досмотровый ангар и часть административного здания таможни сильно пострадали.

Литва экстренно закрыла пункт пропуска «Мядининкай». Что случилось?