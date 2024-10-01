Совмин продлил запрет на ввоз в Беларусь некоторых товаров из Литвы

Опубликовано: 01.10.2024 20:41 , Обновлено: 01.10.2024

Правительство Беларуси продлило запрет на ввоз некоторых товаров из Литвы. Об этом сообщили в пресс-службе Совмина. Напомним, этот запрет ввели еще в марте, заработал он 1 апреля.

Как рассказали в правительстве, изменения внесли в постановление Совмина № 182 от 14 марта 2024 года. Этот документ установил запрет на ввоз через белорусско-литовскую границу “ряда товаров” для реализации в Республике (причем независимо от страны происхождения).

Срок действия запрета продлили до 1 апреля 2025 года (ранее он действовал до 1 октября 2024-го). “Данный шаг является вынужденной мерой белорусской стороны для обеспечения защиты национальных интересов и реагирования на недружественные действия Литовской Республики”, - заявили в белорусском Совмине.

Перечень запрещенных для ввоза из Литвы товаров включает минеральные и газированные воды, пиво, вина, уксус, шины, пневматические покрышки, бэушную одежду и не только. Действие документа не распространяется на товары, ввозимые для личного пользования.

[info_b]С текстом постановления правительства от 14 марта можно ознакомиться здесь.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что 28 августа Совет министров Беларуси дополнил список товаров из западных стран, которые запрещены к ввозу и реализации на территории Республики. Список товаров из «недружественных стран» дополнили фанерой, столярными и плотницкими изделиями, бумагой, картоном и не только.

Совмин запретил ввозить в Беларусь чемоданы и холодильники из «недружественных стран». Что ещё исчезнет с прилавков?

Также мы писали, что Государственный таможенный комитет 30 сентября предупредил белорусов об изменении перечня товаров, не относящихся к товарам для личного пользования. Список пополнился десятком новых пунктов, узнали, что теперь придется в обязательном порядке декларировать белорусам на границе при въезде в страну.

Плюс 10 позиций. В Беларуси расширили перечень товаров, которые нельзя провезти через границу «для личного пользования»