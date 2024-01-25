«Это Беларусь, детка» – В ТикТоке спросили, почему фарш из свинины дешевле куриного. Что ответили подписчики?

🎥 Видео

Опубликовано: 25.01.2024 14:18 , Обновлено: 27.01.2024

На канале Slivkiby в видеосервисе TikTok появился 13-секундный ролик, снятый в мясном отделе некоего продуктового магазина. В кадре поочередно появились ценники на свинину и курятину, а затем – на фарш из того и другого. Автора озадачила «ценовая политика» торгового объекта.

В кадре видно, что «полуфабрикат свиной для тушения» стоит 16 рублей 89 копеек, а филе мяса птицы – 13 рублей 41 копейка. При этом на ценнике свиного фарша напечатано – 11 рублей 36 копеек за кило, а цена куриного фарша – 13 рублей 50 копеек. «Это что за математика такая?» – задал вопрос автор ролика. И получил кучу комментариев.

[link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7327243884331928325?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Slivkiby” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Slivkiby [/link]

Похоже, люди, посмотревшие видео, довольно быстро нашли ответ на вопрос автора:

«Свиной фарш – это лопатка, таз, шпик который в обвале дешевле. А фарш из курицы, скорее всего, был из филе».

«Да, даже та же грудинка пойдет, она на видео – 10 руб. за кило».

«В свиной фарш добавляется шпик (он дешевый) + мясная обрезь, а не вырезка».

«А видели сейчас цену на шпик?» – парировал другой комментатор.

«Я – технолог на мясокомбинате. Объясняю: фарш делают не из таза, а из обрезков, то есть малоценных частей (на витрине их нет). Куриный фарш делают из филе».

Однако не все согласились с таким аргументом: «С фаршем из курицы та же история. Там даже в составе указано мясо Ц/Б, а это не обязательно только одно филе. Может быть и голень со шкурой».

«В фарш из свинины можно сунуть всякого мяса, а в фарше из курицы это будет видно, и люди перестанут его брать».

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«Это Беларусь детка», – написал один из комментаторов и поставил смайлик. И получил ответ: «Да, и мы гордимся нашей страной». Но уже без смайлика.

Кто-то пошутил: «Курица дольше сопротивляется, это из-за затрат по времени ловли».

И – вывод, с которым трудно поспорить: «Лучше купить мясо и сделать фарш».

Ранее Телеграф рассказывал, как люди отреагировали на видео в TikTok, снятое, как подписал автор, в туалете кафе в Гомеле. Ничего пикантного, просто демонстрация технического прогресса: нажатие кнопки рядом с бачком унитаза запустило круговую смену пленочного покрытия на сиденье. Комментариев этот 12-секундный ролик собрал около восьмисот. Что особенно впечатлило пользователей?

«Один на всю страну». Видео туалета в Гомеле собрало сотни тысяч просмотров