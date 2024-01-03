Куда выбросить новогоднюю ёлку? В ЖКХ Минска рассказали, когда и откуда их организованно вывезут

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Опубликовано: 03.01.2024 14:53 , Обновлено: 03.01.2024

После того, как открыт последний праздничный подарок, съедена последняя ложка прошлогоднего салата, просмотрен последний традиционный новогодний фильм, многие начинают задумываться о том, куда девать "новогоднее настроение" в виде осыпавшейся ёлки. И хотя пока до выполнения праздничной "программы максимум" далеко, задуматься над этим вопросом самое время, чтобы начать новый год экологично и без лишних штрафов за неправильно выброшенный мусор.

Как сообщили в ЖКХ Минска, организации, которые занимаются перевозкой отходов в столице, планируют централизовано вывозить старые новогодние ёлки во второе и третье воскресенье месяца - 14 и 21 января. Оставить бывшую новогоднюю красавицу без риска получить штраф можно в следующих местах:

на контейнерных площадках;

на площадках для сбора крупногабаритных отходов;

на территориях, прилегающих к мусороприемным камерам многоквартирных домов (в случае, есть там отсутствуют площадки для сбора отходов).

Почему просто выбросить в мусор - не вариант?

В компании «Ремондис Минск», которая не первый год занимается утилизацией ёлок в белорусской столице, рассказали, что раньше новогодних красавиц после праздников отправляли прямиком на свалку, где закапывали в землю на ряду с другими бытовыми отходами.

[info_b]Как пояснили специалисты, такой вид утилизации считается неэкологичным, поскольку при разложении без доступа кислорода одна двухметровая ёлка выбрасывает в атмосферу 16 кг углекислого газа. Для сравнения, такой же объём CO2 попадает в атмосферу при производстве 160 бумажных стаканчиков.[/info_b]

Теперь же старые ёлки в Минске отправляют на специальные участки по переработке, где из них получают ценное сырье — щепу, компост и мульчу. В дальнейшем их используют для отопления, в сельском хозяйстве и т.д. По данным компании «Ремондис Минск», после новогодних праздников в городе на свалку отправляют порядка 30−40 тыс. елок. Из них получается до 200 тонн сырья.

В компании также пояснили, в каком виде желательно выбрасывать новогоднее дерево, чтобы оно было пригодным для переработки. Главное условие - на нём не должно быть елочной мишуры и других украшений.

Также в компании рекомендовали не складировать сухие деревья возле подъездов - в целях обеспечения пожарной безопасности, а выносить их в специально отведённые места не ранее чем за один день до дня вывоза.

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