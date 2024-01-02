Что делать, если новогодняя ёлка начала сильно терять иголки? Вот несколько важных правил и хитростей

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Опубликовано: 02.01.2024 09:11 , Обновлено: 31.12.2023

Иголки по всему дому - это, к сожалению, та цена, которую мы платим за красиво пахнущую живую еле. На Новый год она выглядит впечатляюще, но вскоре начинает осыпаться, что может испортить настроение и создать беспорядок в доме. Можно ли это предотвратить? Конечно, можно свести ущерб к минимуму. Нужно знать всего лишь несколько важных правил.

Начнем с того, что падение елочных иголок - естественное явление, если вы выбрали срубленную елку. Предотвратить его невозможно. Просто со временем растение начинает увядать. Само собой разумеется, что оно не останется с нами до весны, даже если мы будем этого хотеть и очень стараться. Вы можете немного продлить ее жизнь, но не остановите потерю иголок.

Так что же вы можете сделать? Во-первых, не трогайте елку. Чем больше вы ее двигаете, тем больше она теряет иголок. Елку следует держать в одном месте - так, чтобы она никому не мешала.

Также нелишним будет регулярно подметать опавшие иголки. В идеале это нужно делать каждый раз, когда вы их видите. Даже несколько раз в день. Это не так уж утомительно, занимает буквально немного времени и поддерживает дом в образцовой чистоте. Гораздо проще убрать небольшой беспорядок, чем бороться с большим.

[info_b]Однако будьте осторожны с пылесосом. Множество острых иголок могут засорить его или повредить мешок. Безопаснее подмести самую большую грязь и только потом достать пылесос, чтобы собрать оставшиеся загрязнения.[/info_b]

Неплохо бы защитить пол вокруг елки. Мы не призываем вас устилать его малярной пленкой, но хороший коврик или ковер справится с этой задачей и не испортит эстетического впечатления. Он не позволит иголкам разлетаться по квартире.

А еще есть несколько хитростей, которые помогут вашей елке прослужить дольше и начать терять иголки позже.

Первое - это правильное место. Мы уже писали, что ее нельзя переставлять и перемещать. Также она не должна стоять рядом с источником тепла, поэтому радиатор отопления - плохое место. А еще будьте осторожны с тем, чтобы не перегреть помещение. Новогодняя елка плохо переносит высокие температуры.

Не забывайте также регулярно поливать елку. В воду можно добавить немного соли и сахара, которые послужат естественным удобрением.

Ранее Телеграф публиковал еще несколько полезных советов, как продлить жизнь ёлке. Например, может помочь одно косметическое средство.

Что сделать, чтобы живая ёлка простояла дольше? Поможет одно косметическое средство. А сахар зачем?