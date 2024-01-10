Куда в Минске деть ёлки в кадках? Чиновники назвали список адресов

Опубликовано: 10.01.2024 16:08 , Обновлено: 10.01.2024

Администрация Московского района Минска назвала адреса, куда можно принести и оставить елки в кадках. И сообщила, для чего они будут использоваться в дальнейшем. А что делают со старыми елями?

В отличие от вырубленных в лесу елок, которые люди ставили в домах к новогодним праздникам, ели в кадках – это живые деревья. По информации районной администрации, их примут у населения для последующей высадки в городе .

Вот адреса приема елей в кадках:

ЖЭУ №1 организует сбор елей по ул. С. Есенина, 17 и ул. Е. Гедройца, 12 в период с 19 по 31 января. Пн-чт с 8:45 до 18:00. Пт с 8:45 до 16:45.

ЖЭУ №2 предлагает оставлять кадки по ул. С.Есенина, 67 и ул. С.Есенина, 121 с 15 по 31 января. Пн-чт с 8:45 до 18:00. Пт с 8:45 до 16:45.

ЖЭУ №3 – по ул. Волоха, 53а и ул. Грушевская, 131 с 15 по 19 января. Пн-пт с 9:00 до 17:00.

ЖЭУ №4 – по пр. газеты «Звязда», 18, пр. газеты «Звязда», 46 и ул. Острожских, 12 с 15 по 31 января. Пн-чт с 8:45 до 18:00. Пт с 8:45 до 16:45.

ЖЭУ №5 – пр. газеты «Правда», 22, пр. Любимова, 20, пр. газеты «Звязда», 61. Пн-чт с 8:45 до 18:00. Пт с 8:45 до 16:45.

ЖЭУ №6 – 2-й переулок Р. Люксембург, 4/2, ул. Короля, 20. Собирать ели будут в период с 15 (ЖЭУ №6) и 16 (ЖЭУ № 5) по 31 января. Пн-чт с 8:45 до 18:00. Пт с 8:45 до 16:45.

ГО «Минское городское жилищное хозяйство» сообщило, что в Минске 14 и 21 января перевозчики отходов будут вывозить новогодние деревья с контейнерных площадок, площадок для сбора крупногабаритных отходов, территорий, прилегающих к мусороприемным камерам многоквартирных домов (где нет площадок для сбора отходов).

А что старые ели? Их дробят в щепу и используют для отопления котельных.

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Как пересадить ёлку из кадки на участок

Время. Чтобы ель хорошо прижилась, ее высаживают в открытый грунт ранней весной, когда ее жизненные силы еще спят, или же ранней осенью, в период бурного роста корней.

Место. При выборе места для посадки помните, что ель – светолюбивое растение, на сильно затененных участках без доступа солнечного света она быстро погибнет. Также учтите, что ель имеет свойство быстро разрастаться, и уже через пару лет будет прибавлять ежегодно около метра в высоту, поэтому не стоит сажать ее очень близко к строениям. Если вы планируете посадить несколько елей, позаботьтесь, чтобы расстояние между ними было не менее 3 метров, чтобы они не затеняли друг друга в будущем. Также помните, что корневая система елей занимает очень большое пространство, поэтому не сажайте их в непосредственной близости с плодовыми деревьями и кустарниками.

Яма должна быть диаметром около метра и глубиной 50-70 см. Ели не переносят избыток влаги в земле, поэтому на водонасыщенных участках необходимо сделать дренажный слой толщиной 20 см из песка и битого кирпича. Яму наполовину наполнить смесью листовой и дерновой земли, песка и торфа в соотношении 2:2:1:1, в которую добавить минеральные удобрения или ферментированный птичий помет. Сделать из этой земли формируется холмик.

Посадка. Посадите ель вместе с земляным комом. Засыпьте землей. Аккуратно уплотните землю, чтобы не оборвать корни растения, делать это лучше всего носком обуви. Избегайте чрезмерного утрамбовывания земли, это не позволит обеспечить доступ кислорода к корням саженца. Затем вокруг деревца нужно сделать лунку и налить в нее воды. Если ель неустойчиво стоит в грунте, можно сделать для нее подпорку до того времени, пока она как следует не укоренится. Под высаженным растением насыпьте слой опилок или сухой хвои, чтобы почва не пересыхала.

А вот видео посадки:

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