Кубраков поставил три задачи милиционерам. К чему готовиться белорусам?

Опубликовано: 21.03.2025 09:55 , Обновлено: 21.03.2025

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков в ходе визита в Гомельскую область заявил, что перед органами стоят три задачи. По его словам, именно им силовики должны уделить особое внимание.

Глава МВД 20 марта посетил Мозырский РОВД, где провел оперативное совещание. В мероприятии принял участие начальник Гомельского УВД Александр Шастайло.

Иван Кубраков заявил, что ждёт от белорусских милиционеров “вежливого и внимательного отношения к гражданам и их проблемам”. А также поставил три задачи.

“Необходимо наращивать усилия по профилактике рецидивной преступности, наркопотребления, а также нарушений Правил дорожного движения”, - заявил он.

Также он потребовал от сотрудников МВД “работать на сплочение служебных коллективов и повышение корпоративного духа”, сообщили в пресс-службе.

Ранее Telegraf.news писал, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков 12 марта на рабочем совещании в межрайонном экзаменационном отделе (МРЭО) минской ГАИ поручил увеличить число экзаменаторов там и при необходимости перевести их на “усиленную службу”. В МВД рассказали, для чего такие меры.

Кубраков поручил перевести экзаменаторов в ГАИ Минска на усиленный режим. Что случилось?