"Белоруснефть" подтвердила, что милиция занялась "культурой водителей" на АЗС

Опубликовано: 17.10.2025 07:54 , Обновлено: 17.10.2025

Компания "Белоруснефть", оператор государственной сети автозаправочных станций (АЗС), подтвердила, что милиция занялась "водительской культурой и дисциплиной" после соответствующего требования Президента. Белорусов же в компании призвали не верить "бессмысленным конспирологическим теориям и фейкам" о белорусских заправках.

В пресс-службе компании напомнили, что Александр Лукашенко потребовал, чтобы Министерство внутренних дел “разобралось с транспортными средствами, создающими препятствия для движения на автозаправочных станциях”. Там подчеркнули, что президентское распоряжение касалось “исключительно вопросов водительской культуры и дисциплины” и никоим образом не затрагивало вопросы поставок топлива.

В “Белоруснефти” подтвердили, что поддержанием “культуры водителей” на АЗС уже занялись уполномоченные органы, а белорусов призвали не верить “любым бессмысленным конспирологическим теориям и фейкам, сколь-либо связанным с белорусскими заправками”.

“Бесперебойная поставка топлива и обеспечение им всех АЗС страны осуществляются в штатном режиме. Топлива хватит всем!” - заверили в компании.

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Тем временем в УВД Миноблисполкома вечером 16 октября отчитались о проведении оперативного совещания с руководителями компаний - операторов АЗС Минской области, на котором обсудили поручение главы МВД Ивана Кубракова.

Александр Кисель, временно исполняющий обязанности начальника областной милиции, потребовал от подчинённых проводить ежедневный мониторинг объектов придорожного сервиса и обеспечивать безопасность дорожного движения как вблизи АЗС, так и непосредственно на их территории - для “безопасного пребывания граждан на автозаправочных станциях”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков поручил начальникам областных управлений и ГУВД Минска наладить постоянный контроль на автозаправочных станциях страны. Это решение стало реакцией на указание Александра Лукашенко, который раскритиковал водителей, «пьющих кофе» на АЗС и оставляющих автомобили у колонок, вместо того чтобы переставить их на парковку.

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