Когда белорусы могут уйти в отпуск раньше, чем через 6 месяцев? В профсоюзе назвали 5 случаев

Опубликовано: 14.06.2024 15:25 , Обновлено: 14.06.2024

В Минском областном объединении профсоюзов рассказали о ситуациях, когда работник может написать заявление на отпуск раньше положенного срока. Так, в белорусском законодательстве предусмотрены как минимум 5 случаев, когда после принятия на работу человека могут отпустить в отпуск раньше, чем через 6 месяцев.

По общему правилу в первый рабочий год сотруднику предоставляется отпуск по истечении шести месяцев, однако для отдельных категорий этот срок не обязателен, рассказали в Минском областном объединении профсоюзов. К исключениям из правил относятся:

женщины перед отпуском по беременности и родам или после него;

лица моложе 18 лет;

работники, принятые на работу в порядке перевода;

совместители, если трудовой отпуск по основному месту работы приходится на период до 6 месяцев работы по совместительству;

матери (мачехи), отцы (отчимы), воспитывающие двоих и более детей в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет);

работники, получающие общее среднее, профессионально-техническое, среднее специальное, высшее, послевузовское, специальное образование на уровне общего среднего образования в вечерней или заочной форме.

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси добавили, что, согласно ст. 166 ТК РБ, перечисленным категориям работников наниматель обязан предоставить отпуск полной продолжительности до истечения шести месяцев работы.

Ранее Telegraf.news писал, что в Беларуси можно выйти на пенсию раньше общеустановленного возраста. Такая льгота предусмотрена для представителей определенных профессий, матерей пятерых и более детей и не только.

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