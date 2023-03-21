Кто из белорусов может потребовать отпуск на лето? А кому придется идти осенью или весной? Нашли ответ в ТК

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Опубликовано: 21.03.2023 10:22 , Обновлено: 21.03.2023

Нередки случаи, когда при составлении графика отпусков в организации или на предприятии, кому-то не везёт и работник вынужден идти на отдых, который планировал летом, осенью. Главный вопрос, могут ли белорусы требовать, чтобы положенный отдых был именно летом? И даже больше - в тот месяц, который они попросят?

Согласно статье №168 Трудового кодекса Беларуси, “при составлении графика трудовых отпусков наниматель учитывает мнение работника о времени его ухода в отпуск, если это не препятствует нормальной деятельности организации и реализации права на отпуск других работников”. Таким образом, работодатель вполне может сослаться на необходимость нахождения работника все лето на рабочем месте.

Правда, в законе есть оговорка, что “очередность предоставления трудовых отпусков устанавливается для коллектива работников графиком трудовых отпусков, утверждаемым нанимателем, а также согласованным с профсоюзом, если такое согласование предусмотрено коллективным договором”.

Поэтому надежда у белорусов остаётся на профсоюз, если таковой есть. Через него можно потребовать изменения графика отпусков с учётом пожелания работника. Естественно, можно и в суд обращаться. Там придется доказать, что у нанимателя была возможность дать отпуск летом и он не учел пожелания сотрудника. Отпуск вам на лето вполне могут назначить по итогам разбирательства, но вот как потом работать?

Правда, есть в Беларуси категории работников, которые вправе сами определять, когда пойдут в отпуск.

Кто может потребовать отпуск, когда сам захочет?

В Трудовом кодексе есть целый список категорий белорусов, которые сами устанавливают себе время отпуска. При составлении графика трудовых отпусков наниматель просто обязан запланировать отпуск по желанию такого работника в летнее или другое удобное время:

лицам моложе восемнадцати лет;

ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий на территории других государств;

матери (мачехе), воспитывающей двоих и более детей в возрасте до четырнадцати лет, а также матери (мачехе), отцу (отчиму), воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет;

работникам, заболевшим и перенесшим лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий;

работникам, являющимся инвалидами, в отношении которых установлена причинная связь увечья или заболевания, приведших к инвалидности, с катастрофой на Чернобыльской АЭС;

участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

работникам, эвакуированным, отселенным, самостоятельно выехавшим с территории радиоактивного загрязнения из зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, за исключением прибывших в указанные зоны после 1 января 1990 г.;

донорам крови и ее компонентов, награжденным нагрудным знаком отличия Министерства здравоохранения «Ганаровы донар Рэспублікі Беларусь», знаком почета «Почетный донор Республики Беларусь», знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор Общества Красного Креста БССР»;

Героям Беларуси, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам орденов Отечества, Славы, Трудовой Славы.



А ещё потребовать отпуск могут в определенное время: