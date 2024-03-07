Кто из белорусов может потерять работу из-за ИИ? Аналитики составили список профессий

📊 Анализ

Опубликовано: 07.03.2024 12:09 , Обновлено: 07.03.2024

Аналитики Business Insider обновили список профессий, которые может «отобрать» у людей искусственный интеллект. И эти профессии весьма распространенные. Впрочем, тему «сроков вытеснения» исследователи поднимать не стали. А что в этом плане предрекали раньше?

Прежде всего, давайте улыбнемся: по мнению аналитиков, под угрозой оказались… сами аналитики. Да, они посчитали, что искусственный интеллект вскоре будет способен решать серьезные аналитические задачи.

Кроме того, авторы публикации посчитали, что «под замену» пойдут программисты и инженеры. А еще пишущая, творческая братия – журналисты и рекламщики.

Вытеснением со стороны ИИ пригрозили и специалистам финансовой сферы, в том числе личным консультантам. А еще продавцам в торгово-инвестиционной деятельности.

А еще в обновленном списке таких профессий – специалисты службы поддержки, графические дизайнеры, бухгалтеры. И даже учителя.

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Реально ли нужно пугаться?

О том, что искусственный интеллект «вот-вот» отберет рабочие места у массы людей, писать начали еще несколько лет назад. И что, много отобрали? Мы нашли похожую публикацию от сентября 2022 года. Вот какие профессии «на замену» там перечислили. Что сбылось?

Операторы колл-центров (да, внедрены такие, но мы же все равно «ожидаем ответа специалиста»);

Секретари (ну-ну, особенно секретарши);

Специалисты по работе с обращениями граждан (очень сомнительно);

Работники на ресепшн (далеко не по всем вопросам, верно?);

Бухгалтеры (предрекали еще тогда, и ничего похожего);

Юристы (пожалуй, только по стандартным операциям);

Таксисты (кое-где уже да, но не у нас);

Машинисты (то же самое).

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