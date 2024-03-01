Маск подал в суд на создателей ChatGPT и обвинил их в предательстве человечества

Опубликовано: 01.03.2024 16:39 , Обновлено: 01.03.2024

Илон Маск подал в суд на OpenAI, ее соучредителей Сэма Альтмана и Грега Брокмана, а также связанные с ними дочерние организации. По мнению американского предпринимателя, создатели ChatGPT нарушили свои первоначальные договорные отношения.

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск заявил, что создатели ChatGPT преследуют прибыль вместо основной миссии некоммерческой организации по разработке искусственного интеллекта, который должен приносить пользу человечеству.

В частности, как утверждает Маск, соучредители OpenAI Сэм Альтман и Грег Брокман убедили его помочь создать и профинансировать стартап в 2015 году и пообещали, что это будет некоммерческая организация. Одно из соглашений - требование к OpenAl сделать свою технологию доступной для людей.

В иске предпринимателя сказано, что OpenAl перешла на коммерческую модель, стала де-факто дочерней компанией Microsoft и использует искусственный интеллект для увеличения прибыли.

“Под своим новым руководством компания не просто разрабатывает, но фактически совершенствует искусственный интеллект для максимизации прибыли Microsoft, а не на благо человечества”, — заявлено в иске.

Это и стало грубым нарушением соглашения, считает Илон Маск.

Вообще, недовольство миллиардера началось еще в 2023 году. Со своей стороны Сэм Альтман тогда заявил: «Мне нравится этот чувак [Илон Маск]. Я думаю, что он совершенно неправ в этом вопросе. Он может говорить все, что хочет, но я горжусь тем, что мы делаем, и думаю, что мы внесем позитивный вклад в мир, и я стараюсь оставаться выше всего этого».

С помощью иска Маск хочет заставить OpenAl вернуться к своей первоначальной миссии и запретить монетизацию технологий, разработанных в интересах организации и Microsoft.

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