Мета объявила о борьбе с «вредным» искусственным интеллектом. Чего испугались?

Опубликовано: 26.02.2024 13:38 , Обновлено: 26.02.2024

Компания Мета сообщила, что намерена создать целую команду для борьбы с дезинформацией и злоупотреблением генеративным искусственным интеллектом (ИИ) накануне выборов в Европейский парламент, которые намечены на 6-9 июня. Чем именно обеспокоились?

«С приближением выборов мы активируем Избирательный оперативный центр для выявления потенциальных угроз и введения смягчения в режиме реального времени», – передалоагентство Reuters слова главы Meta по делам ЕС Марко Панчини.

В компании отметили: быстрый рост генеративного ИИ, который умеет по запросу создавать текст, изображения и видео буквально за секунды, вызвал опасения, что новая технология способна нанести вред глобального характера, поскольку может быть использована для срыва выборов во всем мире в этом году.

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Панчини уточнил, что эксперты компании по разведке, науке о данных, инженерии, исследованиям, операциям, политике контента и юридическим командам прежде всего сосредоточатся на борьбе с дезинформацией при использовании ИИ.

Ранее Телеграф писал, что группа исследователей компании Anthropic — создателей системы искусственного интеллекта Claude — продемонстрировала, как ИИ можно обучать “для злонамеренных целей”. Новое исследование показало, что развитый ИИ можно научить обманывать своих “учителей”, после чего компьютерная система способна вполне успешно скрывать от людей свои истинные цели и создавать “ложное впечатление безопасности”.

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