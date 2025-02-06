Кто из белорусов может бесплатно ездить на дачу даже зимой? В "Минсктрансе" ответили

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Опубликовано: 06.02.2025 10:36 , Обновлено: 06.02.2025

На государственном предприятии "Минсктранс" напомнили, что некоторые белорусы могут бесплатно ездить за город не только летом, но и зимой. Соответствующие нормы прописаны в законе Nº239-З от 14 июня 2007 года «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан».

“Обратила внимание, что соседка по подъезду даже сейчас часто ездит на дачу. Спросила у неё, не накладно ли это? Оказывается, инвалидам II группы зимой за город проезд на общественном транспорте бесплатный. А кому ещё положен бесплатный проезд зимой за город?” — с таким вопросом в редакцию газеты “Аргументы и факты” обратилась жительница Минска.

В «Минсктрансе» объяснили, что вне зависимости от сезона (хоть летом, хоть осенью или зимой) право на бесплатный проезд на железнодорожном, водном и автомобильном (кроме такси) пассажирском транспорте общего пользования регулярного пригородного сообщения имеют:

Герои Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, участники Великой Отечественной войны;

граждане, заболевшие и перенёсшие лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС,

инвалиды I и II группы (кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения и членовредительства);

дети-инвалиды до 18 лет, дети до 7 лет, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Но и это ещё не всё. Полный перечень тех, кто имеет право на бесплатный и льготный проезд в пассажирском транспорте, можно посмотреть в законе «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан», то есть здесь.

Ранее Telegraf.news писал, что в госучреждении “Столичный транспорт и связь” сообщили о запуске нового автобусного маршрута №152С, который свяжет ДС “Карбышева” и Боровлянскую школу №3 (будет пролегать через Дроздово). На предприятии пообещали, что первые рейсы состоятся уже 3 февраля.

В Минске с 3 февраля решили запустить новый автобусный маршрут. Куда и откуда?

Также мы рассказывали, что “Минсктранс” предупредил об изменении расписания движения 7 автобусов и 5 троллейбусов из-за капитального ремонта путепровода, соединяющего улицу Московскую и проспект Независимости в столице. По новому расписанию транспорт должен начать ходить с 8 февраля.

«Минсктранс» предупредил об изменении расписания 7 автобусов и 5 троллейбусов до конца года