Кто «главнее» на тротуаре: пешеход или велосипедист? В ГАИ пояснили

Опубликовано: 11.08.2023 18:23 , Обновлено: 11.08.2023

Как быть, если по тротуару одновременно передвигаются велосипедист и пешеход? Кто кому должен уступить? У кого преимущество? В ГАИ ответили на этот вопрос.

Что касается перемещения на велосипеде по городу, то в ПДД прописано: ехать нужно по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии — по тротуару или обочине. При этом движение должно осуществляться так, чтобы не создавать препятствий и опасности для пешеходов. Если вышеназванных элементов дороги нет, то допускается передвижение по проезжей части, но не далее одного метра от ее правого края, пояснили порталу «Браслав Online» в ГАИ (на электросамокаты, сегвеи распространяются те же требования).

До лишения прав? ГАИ пообещала до 15 августа ловить за «самый опасный маневр» и провести «тотальную отработку». Где?

С велодорожкой ситуация следующая: по ПДД она предназначена исключительно для движения велосипедистов и пешеходов, передвигающихся на средствах персональной мобильности, то есть на тех же электросамокатах. Пешеход должен идти по тротуару или пешеходной дорожке и только при их отсутствии — по велосипедной дорожке, но не создавая при этом препятствия для движения велосипедистов и тех, кто передвигается на средствах персональной мобильности.

Напомним, ранее Телеграф писал, с какой скоростью велосипедист должен ехать по пешеходному переходу:

С какой скоростью велосипедист должен ехать по пешеходному переходу?