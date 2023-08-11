До лишения прав? ГАИ пообещала до 15 августа ловить за "самый опасный маневр" и провести "тотальную отработку". Где?

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Опубликовано: 11.08.2023 12:04 , Обновлено: 11.08.2023

В преддверии выходных Госавтоинспекция объявила рейды в различных регионах страны. Где-то пройдёт "профилактика", где-то - "тотальная отработка" автодорог. За какими именно нарушениями инспекторы ГАИ пообещали следить особо тщательно уже с пятницы, 11 августа?

«Самый опасный маневр» пообещали пресекать в Гомельской области

ГАИ Гомельской области объявила профилактические мероприятия под названием “Встречная полоса”: с 11 по 15 августа инспекторы планируют тщательно следить за соблюдением правил обгона. Именно его в Гомельской областной ГАИ назвали “самым опасным маневром при вождении” и одной из “самых распространенных причин ДТП”.

Согласно статистике, озвученной в ведомстве, с начала года было зафиксировано 17 аварий, спровоцированных нарушением правил обгона. В них погибли 2человека, ещё 31 получил травмы различной степени тяжести.

В ГАИ дали водителям следующие практические советы по безопасному обгону:

следить за тем, чтобы другие авто не обгоняли вас в момент начала обгона;

не обгонять автомобиль, который притормаживает или отклоняется от прямолинейного движения;

не приближаться сзади близко к обгоняемым машинам. - держать дистанцию для разгона и для лучшей просматриваемости дороги;

в момент обгона, в отсутствие встречных машин, не давить на газ, но и не притормаживать.

Нарушителей правил обгона или выезд на полосу встречного движения в запрещенном месте ждут не только штрафы, но более серьёзные наказания, предупредили в ГАИ, а именно:

штраф от 2 до 10 базовых величин (74 - 370 рублей сегодня);

лишение прав на срок до 1 года.

В Гродненской области ГАИ пообещала “отработать” 46 дорог

Тотальную отработку региональных автодорог уже начала Госавтоинспекция Гродненской области. рейды продлятся до воскресенья, 13 августа, включительно. Инспекторы планируют установить негласный и смешанный контроль за дорожным движением в общей сложности на 46 дорогах — на 21 республиканского и 25 — местного значения.

ГАИ Гродненщины анонсировала тотальную «отработку» 46 дорог. Кого будут проверять с 10 по 13 августа?

Особо пристальное внимание в ГАИ планируют уделять нетрезвым водителям и бесправникам. Наряды ДПС пообещали выставить в непосредственной близости от аварийно-опасных участков дорог и вблизи мест массового отдыха. Помимо рядовых автомобилистов инспекторы Гродненской областной ГАИ намерены проверять и водителей пассажирского транспорта и мотоциклистов.

В Минске ГАИ провела рейды по такси

Похожие рейды на днях провели их коллеги из минской ГАИ. В ходе мероприятий по выявлению правонарушений со стороны водителей такси особое внимание уделяли следующим аспектам:

физическому состоянию водителей,

нарушениям скоростного режима,

наличию действующих водительских прав,

соблюдению правил перевозки пассажиров,

техническому состоянию авто.

Нередко о таких рейдах Госавтоинспекция не сообщает заранее, а рассказывает об их результатах постфактум. Более того, следует помнить о том, что инспекторы активно практикуют так называемые “негласные” рейды и зачастую используют для них гражданские автомобили, снимая нарушителей на фото- и видеокамеры, поэтому сохранять бдительность следует и водителям тех регионов страны, где о рейдах в предстоящие выходные официально не объявляли.

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