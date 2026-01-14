Кто должен чистить дороги от снега в садовых товариществах. Юристы обрисовали зону ответственности ЖКХ

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 14.01.2026 15:49 , Обновлено: 14.01.2026

Кто должен расчищать снег в садоводческом товариществе? Этот вопрос занимает многих белорусов, которые не оставляют свои "дачные" домики даже зимой. Для кого-то домик, изначально строившийся под дачу, по факту становится основным местом жительства, а кто-то просто хочет проверить свой участок после обильных снегопадов. Но после снежного циклона добраться до него может стать непреодолимым квестом.

Владельцы частных домов привыкли зимой полагаться главным образом на себя. Когда за окном заметает буран, у сельских жителей не стоит вопрос о том, кто будет чистить им дорожку от дома к калитке - лопата ещё с вечера стоит у двери наготове. А вот обеспечить проезд по дороге по улице даже в сельской местности должны коммунальщики из местной администрации.

Казалось бы, в садоводческих товариществах (СТ) условия те же - за участок отвечает его собственник, а вот улицы будьте добры - почистите. Однако с юридической и административной точки зрения сельская местность и садоводческие товарищества имеют разный статус и правила в них действуют разные.

Как пояснила адвокат юридической консультации Добрушского района Елизавета Навоева, убирать снег зимой на общих дорогах садоводческих товариществ должны сами эти товарищества. Будет ли для этого использоваться арендная спецтехника или же привлекаться наёмные работники или же члены товарищества сами будут расчищать снег вручную - об этих нюансах должны договориться сами люди. Курировать этот вопрос должны рганы управления конкретного садоводческого товарищества.

По словам Навоевой, зона ответственности служб ЖКХ в данном случае заканчивается ровно там, где начинается территория садоводческого товарищества: коммунальщики обязаны почистить от снега лишь дороги общего пользования, то есть подъездные дороги, ведущие к СТ.

Кстати, расчищая свой участок от снега, следует быть осторожным, чтобы не нарваться на штраф от ГАИ или тех же коммунальщиков. Так уже произошло в Речице, где инспекторы недавно оштрафовали пять человек за то, что те неправильно чистили снег.

ГАИ оштрафовала жителей Речицы, которые чистили снег. Что сделали не так