"Кричащая аномалия" в разгар зимы. Синоптики рассказали, где белорусам ждать +8°С, а где - гололедицу?

Опубликовано: 23.01.2025 15:14 , Обновлено: 23.01.2025

"Кричащей аномалией" в разгар зимы назвали синоптики белорусскую погоду на ближайшие 7 дней. Какой же будет погода завтра и в выходные, проанализировали журналисты Telegraf.news.

“По северу РБ до 8°С. Думаю, что рекордный 2020* уже ничего не спасет. Ну и февраль тоже в красном, север горячее*”, - отметили специалисты Telegram-канала Nadvorie.

Telegram-канал Метеовайб, в свою очередь, на 24 января спрогнозировал дождь и снег на большей части территории Беларуси. Правда, до крайнего востока страны осадки, скорее всего, не дойдут из-за активности мощного азиатского антициклона.

Однако похолодания не ожидается. “Просто более континентальная воздушная масса сменится на океаническую”, - отметили специалисты.

Белгидромет, помимо дождей, снега и мокрого снега, пообещал в пятницу преимущественно облачную погоду, а местами слабые туман и гололед, и даже гололедицу на некоторых участках дорог. Ветер южный, юго-западный умеренный.

Столбик термометра опустится ночью минимально до -3..+2°С, днем максимальная температура воздуха составит +4°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

Какой будет погода в выходные?

В субботу, 25 января , синоптики также спрогнозировали облачную погоду, но с возможными прояснениями ночью. Во многих районах Беларуси все так же ожидаются кратковременные осадки: днем это будет дождь, а ночью дождь вперемешку с мокрым снегом.

При этом и ночью, и ранним утром можно встретить слабый туман или гололед, а дороги могут подбросить сюрприз в виде гололедицы, поэтому водителям следует быть предельно внимательными.

Ветер южный и юго-западный, довольно умеренный, местами порывистый. Ночная температура воздуха упадет до -4…+2 °С, а днем поднимется до 0…+5 °С.

В воскресенье, 26 января , страна окажется под влиянием атмосферного фронта и теплого воздуха, который, согласно прогнозам синоптиков, придет с юго-запада Европы. Солнечных лучей ждать не стоит - синоптики также спрогнозировали облачную погоду.

Ночью в некоторых местах, а днем уже почти повсеместно пройдут дожди, ночью же местами дожди с примесью мокрого снега.

Как сообщил Белгидромет, утром и ночью в некоторых местах возможен слабый гололед, а на дорогах — гололедица. Ветер южный, порывистый. Температура продолжит колебаться: ночью — от -2 до +3 °С, а вот днем потеплеет до +2…+8 °С.

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что столичные милиция и ГАИ дали оперативные рекомендации белорусским водителям по безопасному управлению авто в условиях тумана.

«Обочины могут быть непригодными» — Милиция дала «туманные» рекомендации белорусским водителям