«Будет сложный период» - Синоптики пообещали белорусам «контрастный» май с заморозками и северными ветрами

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Опубликовано: 05.05.2024 10:55 , Обновлено: 05.05.2024

Несмотря на по-летнему жаркое начало мая, на следующей неделе погода в Беларуси постепенно начнёт менять "теплый сценарий на более прохладный". Такой предварительный прогноз на 6-12 мая дал белорусский синоптик Дмитрий Рябов. Он предупредил белорусов о грядущих "температурных контрастах", ветрах с севера и не исключил вероятности ночных заморозков до -2℃.

“В начале следующей рабочей недели температурный фон ожидается довольно контрастный между северо-востоком и юго-западом, а в середине недели похолодает уже повсеместно. Северные ветра создадут ощущение более низкой температуры, чем на самом деле”, - предупредил Рябов, рассказывая о погоде в эфире гостелеканала ОНТ.

По его словам, из-за достаточно высокой вероятности ночных заморозков следующая неделя “будет сложным периодом для садоводов и огородников”.

Какую погоду ждать белорусам с 6 по 12 мая?

Специалист предупредил, что уже в начале следующей недели погоду в Беларуси начнут определять “контрастные холодные атмосферные фронты”, а также “прохладные, влажные воздушные массы”, что обеспечит преимущественно дождливую погоду, возможно, с грозами. В понедельник и вторник, 6-7 мая , в Бресткой и Гомельской областях ещё будет держаться +20.. +21℃, тогда как в Витебской области даже днём температура вряд ли поднимется выше +5.. +6С.

Уже в среду, 8 мая , когда специалисты спрогнозировали поступление новой порции холодных воздушных масс, по словам Рябова, на севере страны возможны ночные заморозки - до -2℃ (на юго-западе - в районе +7℃). Согласно прогнозу специалиста, они продержатся и в следующие две ночи, а вот днём температура по стране в эти три дня будет колебаться в диапазоне от +7℃ до +14℃.

На праздничный четверг, 9 мая , Рябов спрогнозировал прохладную и облачную погоду, без существенных дождей. Днём по стране от +8℃ до +13℃, а в пятницу, 10 мая - от +9℃ до +14℃.

Следующие выходные, 11-12 мая , по предварительному прогнозу, выдадутся дождливыми, с густыми утренними туманами, из-за которых в отдельных районах видимость может снижаться до полукилометра. Впрочем, станет чуть теплее, чем на протяжении всей недели - в диапазоне +3.. +8℃ ночью и +8.. +18℃ днём по стране.

В целом последний весенний месяц, по словам Рябова, будет таким же контрастным, как предстоящая неделя: по прогнозам мировых прогностических центров, большая часть майских дней будет “теплой и комфортной”, но исключать возврата холодов специалист не стал. По его словам, “может быть несколько волн” холода, которые могут длиться до недели.

Когда в Беларусь придёт арктическая воздушная масса?

Похожий сценарий развития погодной ситуации озвучили и авторы телеграм-канала Nadvorie. Согласно обновлённому прогнозу по модели ECMWF, к Беларуси сейчас приближается арктическая воздушная масса (на метеокартах показана синим). Как ожидается, уже в четверг, 9 мая, в ложбине действующего циклона L 1005может сформироваться новый циклон L 1008, который “продолжит передачу арктического воздуха с севера”, что, по мнению специалистов, “может затянуться на следующие выходные и далее”.

Впрочем, эксперты подчеркнули, что “процесс циклоногенеза нестабилен”, поэтому среднесрочный прогноз ещё может измениться.

Ранее Telegraf.news сообщил, что из-за необычайно тёплой и преимущественно не дождливой погоды интерактивная карта Министерства лесного хозяйства запретов и ограничений на посещение лесов “пожелтела” — со 2 мая и до сих пор во всех 118 районах страны действуют ограничения.

Минлесхоз ограничил посещение лесов по всей Беларуси. Что под запретом?