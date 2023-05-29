Красный уровень опасности объявили в двух областях Беларуси. Что ждать остальным "счастливчикам"?
Белгидромет объявил с 30 мая по 1 июня штормовое предупреждение и красный уровень опасности в двух белорусских областях. Кому из жителей страны в этот период нужно быть максимально внимательными и осторожными, и что ждет остальных?
Так, синоптики ожидают чрезвычайную пожарную опасность (5 класс) со вторника по четверг (30 мая— 1 июня) на большей части территории Гомельской области, а 31 мая и 1 июня — местами по Минской области.
[info_b]Чрезвычайная пожарная опасность – значения показателей пожарной опасности, соответствующие 5 классу (10000°С и более по шкале Диченкова). В это время возможно возникновения пожаров в природных экосистемах. [/info_b]
В свою очередь в МЧС опубликовали карту. Судя по ней, в указанных областях в эти дни воздух днем прогреется до 24-25°С.
Спасатели призвали жителей Гомельской и Минской областей (а именно тех, кто живет в сельской местности или находится на отдыхе на природе) быть «особенно внимательными и бдительными» и помнить, что «пожар легче предупредить, чем потушить». В МЧС дали следующие советы:
- не подвергайте опасности свою жизнь и жизни своих близких;
- берегите свое жилье и имущество от огня;
- не посещайте лесные массивы;
- не разводите костры;
- будьте осторожными при обращении со спичками и другими огнеопасными предметами;
- не бросайте непотушенные сигареты;
- без необходимости не сжигайте мусор на своих садовых и дачных участках и вблизи леса и лесных насаждений. Помните, что это особенно опасно при сильном ветре.
[info_b]Кстати, на момент написания новости по всей Беларуси действуют ограничения и запреты на посещение лесов. Актуальную карту можно по ссылке . [/info_b]
Погода в Беларуси с 30 мая по 1 июня
В целом по стране 30 мая , согласно прогнозу Белгидромета, будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем синоптики спрогнозировали местами небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах даже возможны грозы.
Ветер ночью ожидают неустойчивый слабый, днем северо-западный умеренный, местами порывистый.
Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, местами она составит +4..+6°С, максимальная днем +19..+25°С.
В последний день весны, 31 мая будет малооблачно, почти без осадков. Ветер северный, северо-западный слабый до умеренного.
Температуру воздуха ночью спрогнозировали от +2 до +8°С, по юго-востоку Беларуси до +11°С. Днем же воздух прогреется до +18..+24°С.
Лето в Беларуси начнется с переменной облачности. 1 июня синоптики ожидают кратковременные дожди лишь днем в отдельных районах по северу страны. Ветер неустойчивый умеренный.
Температура воздуха ночью составит +3..+10°С, днем поднимется до +20..+27°С.
«Персиковое лето»
К слову, как ранее писал Телеграф, белорусские синоптики подсчитали, сколько дождливых дней будет в стране этим летом. Кроме того, белорусский синоптик Дмитрий Рябов рассказал, почему грядущее лето для Беларуси будет “персиковым”.
Синоптики пообещали белорусам «персиковое лето». Что это значит и сколько будет дождливых дней?