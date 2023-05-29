Красный уровень опасности объявили в двух областях Беларуси. Что ждать остальным "счастливчикам"?

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Опубликовано: 29.05.2023 14:46 , Обновлено: 29.05.2023

Белгидромет объявил с 30 мая по 1 июня штормовое предупреждение и красный уровень опасности в двух белорусских областях. Кому из жителей страны в этот период нужно быть максимально внимательными и осторожными, и что ждет остальных?

Так, синоптики ожидают чрезвычайную пожарную опасность (5 класс) со вторника по четверг (30 мая— 1 июня) на большей части территории Гомельской области, а 31 мая и 1 июня — местами по Минской области.

[info_b]Чрезвычайная пожарная опасность – значения показателей пожарной опасности, соответствующие 5 классу (10000°С и более по шкале Диченкова). В это время возможно возникновения пожаров в природных экосистемах. [/info_b]

В свою очередь в МЧС опубликовали карту. Судя по ней, в указанных областях в эти дни воздух днем прогреется до 24-25°С.

Спасатели призвали жителей Гомельской и Минской областей (а именно тех, кто живет в сельской местности или находится на отдыхе на природе) быть «особенно внимательными и бдительными» и помнить, что «пожар легче предупредить, чем потушить». В МЧС дали следующие советы:

не подвергайте опасности свою жизнь и жизни своих близких;

берегите свое жилье и имущество от огня;

не посещайте лесные массивы;

не разводите костры;

будьте осторожными при обращении со спичками и другими огнеопасными предметами;

не бросайте непотушенные сигареты;

без необходимости не сжигайте мусор на своих садовых и дачных участках и вблизи леса и лесных насаждений. Помните, что это особенно опасно при сильном ветре.

[info_b]Кстати, на момент написания новости по всей Беларуси действуют ограничения и запреты на посещение лесов. Актуальную карту можно по ссылке . [/info_b]

Погода в Беларуси с 30 мая по 1 июня

В целом по стране 30 мая , согласно прогнозу Белгидромета, будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем синоптики спрогнозировали местами небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах даже возможны грозы.

Ветер ночью ожидают неустойчивый слабый, днем северо-западный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, местами она составит +4..+6°С, максимальная днем +19..+25°С.

В последний день весны, 31 мая будет малооблачно, почти без осадков. Ветер северный, северо-западный слабый до умеренного.

Температуру воздуха ночью спрогнозировали от +2 до +8°С, по юго-востоку Беларуси до +11°С. Днем же воздух прогреется до +18..+24°С.

Лето в Беларуси начнется с переменной облачности. 1 июня синоптики ожидают кратковременные дожди лишь днем в отдельных районах по северу страны. Ветер неустойчивый умеренный.

Температура воздуха ночью составит +3..+10°С, днем поднимется до +20..+27°С.

«Персиковое лето»

К слову, как ранее писал Телеграф, белорусские синоптики подсчитали, сколько дождливых дней будет в стране этим летом. Кроме того, белорусский синоптик Дмитрий Рябов рассказал, почему грядущее лето для Беларуси будет “персиковым”.

Синоптики пообещали белорусам «персиковое лето». Что это значит и сколько будет дождливых дней?