«Который день громыхает» - в Минобороны пояснили, что за взрывы раздаются рядом с Барановичами
Вот уже несколько дней жители Барановичей слышат отголоски взрывов, звучащий недалеко от города. В Министерстве обороны рассказали, что происходит.
«Вот уже который день громыхает!», - пожаловалась Телеграфу местная жительница.
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В военном ведомстве пояснили, что все дело в том, что в эти дни на «Обуз-Лесновском» полигоне (он находится недалеко от Барановичей) проходит тактическое учение с личным составом 111-й гвардейской артиллерийской бригады.
В ходе учения артиллеристы выполняют огневые задачи с боевой стрельбой с закрытых огневых позиций, отсюда и звуки взрывов, доносящиеся до жителей близлежащих населенных пунктов.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Минобороны объявило о перебазировании в Беларусь военных подразделений ОДКБ:
Минобороны объявило о перебазировании в Беларусь военных подразделений ОДКБ. Что известно?