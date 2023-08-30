«Который день громыхает» - в Минобороны пояснили, что за взрывы раздаются рядом с Барановичами

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Опубликовано: 30.08.2023 10:53 , Обновлено: 30.08.2023

Вот уже несколько дней жители Барановичей слышат отголоски взрывов, звучащий недалеко от города. В Министерстве обороны рассказали, что происходит.

«Вот уже который день громыхает!», - пожаловалась Телеграфу местная жительница.

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В военном ведомстве пояснили, что все дело в том, что в эти дни на «Обуз-Лесновском» полигоне (он находится недалеко от Барановичей) проходит тактическое учение с личным составом 111-й гвардейской артиллерийской бригады.

Фото: Минобороны Беларуси

Фото: Минобороны Беларуси

Фото: Минобороны Беларуси

В ходе учения артиллеристы выполняют огневые задачи с боевой стрельбой с закрытых огневых позиций, отсюда и звуки взрывов, доносящиеся до жителей близлежащих населенных пунктов.

Фото: Минобороны Беларуси

Фото: Минобороны Беларуси

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Минобороны объявило о перебазировании в Беларусь военных подразделений ОДКБ:

Минобороны объявило о перебазировании в Беларусь военных подразделений ОДКБ. Что известно?