Милиция задержала 72-летнюю "представительницу" Госконтроля в Минске - ей грозит "уголовка"

Опубликовано: 24.06.2024 12:54 , Обновлено: 24.06.2024

Оперативники Первомайского РУВД Минска задержали 72-летнюю жительницу столицы, которая по заданию "сотрудников" Комитета государственного контроля (КГК) забирала деньги у пенсионеров и переводила на банковские счета. Теперь женщине грозит "уголовка".

Как рассказали в столичной милиции, в Первомайское РУВД обратилась 76-летняя минчанка, которая передала аферистам больше 3,5 тыс. евро. Пенсионерке позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками КГК, и рассказали, что мошенники узнали ее паспортные данные и от имени женщины украли деньги с чужого счета.

Минчанка отдала свои сбережения курьеру якобы для декларации, средства пообещали вернуть впоследствии, передали в Telegram-канале “Милиция Минска”. А оперативники задержали этого курьера - 72-летнюю женщину, которая забрала деньги у потерпевшей и положила их на счет аферистов.

Минчанка рассказала, что раньше она поверила якобы правоохранителям, которым она перевела тоже для “декларации” свыше 30 тыс. рублей. Мошенники в свою очередь поблагодарили женщину и предложили помогать с “декларацией” другим пенсионерам.

Жительница столицы согласилась и, посетив три адреса, забрала у минчан свыше 86 тыс. рублей в эквиваленте, а потом перевела их аферистам.

Правоохранители напомнили, что граждане, которые выполняют функции курьеров и других посредников, наравне с другими участниками преступных схем несут уголовную ответственность и обязанность возместить материальный ущерб.

Ранее Telegraf.news сообщал, что милиция задержала 36-летнего жителя Заславля после того, как нашла у него дома “тайную комнату”. Впоследствии в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Милиция завела «уголовку» за «тайную комнату» дома у жителя Заславля. Что там было?