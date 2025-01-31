Конституционный суд впервые рассмотрел индивидуальную жалобу белоруса. Какие у него претензии к ГАИ?

Опубликовано: 31.01.2025 11:26 , Обновлено: 31.01.2025

Конституционный суд Беларуси 30 января рассмотрел первую в истории страны индивидуальную конституционную жалобу от гражданина. Как отметила заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс, это событие имеет «большое историко-политическое значение» и демонстрирует «высокий уровень развития государственных институтов» вкупе с «гражданской зрелостью белорусского общества».

Она напомнила, что возможность прямого обращения граждан в Конституционный суд появилась после референдума 27 февраля 2022 года, когда были приняты соответствующие поправки.

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Житель Беларуси, не согласившись с решениями по делам об административных правонарушениях, обратился в Конституционный суд. Он посчитал, что принятые процессуальные решения нарушили права, гарантированные ему Конституцией.

Заявителя ранее привлекли к административной ответственности постановлениями начальника ОГАИ Каменецкого РОВД, рассказали в Конституционном суде. Белорус предположил, что начальник ОГАИ должен был соединить три дела о совершенных им административных правонарушениях в одно производство, как того требует статья 12.4 Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях (ПИКоАП). В результате суммарное взыскание по трём постановлениям превысило размеры, установленные пунктами 1 и 4 части 1 статьи 7.4 КоАП, а именно 200 базовых величин.

Белорус посчитал, что принятые решения противоречат статьям 7, 21 и 22 Конституции Республики Беларусь. Эти статьи провозглашают принципы верховенства права, равенства всех перед законом и права на защиту своих интересов без дискриминации, а также гарантируют уважение прав и свобод человека со стороны государства.

Конституционный Суд признал статью 12.4 ПИКоАП соответствующей Конституции, однако выявил «конституционно значимый пробел» в правовом регулировании.

Суд установил, что статья 12.4 ПИКоАП, во взаимосвязи со статьёй 7.4 КоАП, не обеспечивает правовую определённость при наложении административных взысканий за совершение нескольких административных правонарушений, образующих совокупность.

Национальному собранию поручили устранить выявленный пробел с учётом правовых позиций Конституционного Суда. До внесения изменений в законодательство правоприменителям предписано руководствоваться принципами справедливости и разумности при наложении взысканий.

Решение по жалобе гражданина будет принято Конституционным Судом в ближайшее время, сообщило госагентство БелТА.

[info_b]Для того чтобы обратиться в Конституционный суд, должно совпасть несколько условий:

Конституционные права и свободы гражданина были нарушены в результате применения закона в конкретном деле, в котором он принимал участие. Все другие доступные средства судебной защиты конституционных прав и свобод были исчерпаны при рассмотрении этого дела. Соблюден срок для обращения в Конституционный суд: не позднее одного года с момента принятия последнего судебного постановления или решения, которое закрывает доступ к другим средствам судебной защиты по соответствующей категории дел. Если этот срок был пропущен по уважительной причине, гражданин может ходатайствовать перед Конституционным Судом о его восстановлении. Такое право предоставляется в течение трёх месяцев после того, как уважительные причины, препятствовавшие обращению в суд, отпадут, но не позднее двух лет с момента принятия последнего судебного постановления или решения.

Под исчерпанием всех других средств судебной защиты по гражданским и уголовным делам понимается последовательное обжалование (в апелляционном, кассационном и надзорном порядке) судебных решений, по результатам которого во всех судебных инстанциях было отказано в удовлетворении жалобы. По административным делам это означает, что Верховный Суд также оставил без удовлетворения жалобу или протест на вступившее в законную силу постановление по делу об административном правонарушении.[/info_b]

Напомним, Александр Лукашенко потребовал провести масштабную ревизию законодательства летом 2024 года. Тогда же он упомянул появившуюся у белорусов возможность подавать жалобы в Конституционный суд лично.

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