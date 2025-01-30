«Автомобиль покатился сам» — Адвокат добился отмены штрафа белорусу за «пьяное вождение»
Минский адвокат добился отмены штрафа за «пьяное вождение» для своего клиента, доказав, что автомобиль начал движение самопроизвольно, когда водитель спал. Об этом случае рассказали в Белорусской республиканской коллегии адвокатов.
Как выяснилось, гражданин П. уснул в своём автомобиле, припаркованном на стоянке, предварительно употребив алкоголь. Двигатель машины был заглушён, а автомобиль стоял на ручном тормозе. Поездки водитель не планировал.
Однако через некоторое время, как заявили в БРКА, «автомобиль покатился сам», проехал несколько метров и столкнулся с впереди стоящим транспортным средством. Свидетель вызвал ГАИ, водителя разбудили и отвезли на освидетельствование, которое показало наличие алкоголя в крови.
На гражданина П. милиционеры составили протоколы за нарушение ПДД, повлёкшее создание аварийной обстановки, а также за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения. Только за последнее ему грозил штраф в размере 200 базовых величин (на данный момент это 8400 рублей) и лишение прав на пять лет.
Адвокат тщательно проанализировал материалы дела и подал жалобы в прокуратуру и УГАИ УВД Миноблисполкома. Главный аргумент адвоката заключался в том, что самопроизвольное движение транспортного средства без воздействия водителя на органы управления не является управлением транспортным средством.
«Неважно, в каком состоянии находился гражданин П. Он не являлся водителем, исходя из норм ПДД, не управлял ТС в состоянии опьянения, у него отсутствовал умысел, мотивы и цели», — подчеркнули в коллегии адвокатов.
После рассмотрения жалоб начальник ОГАИ вынес постановление о прекращении дела об административном правонарушении за отсутствием состава правонарушения.
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