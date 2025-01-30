Опубликовано: 30.01.2025 15:14 , Обновлено: 30.01.2025

Минский адвокат добился отмены штрафа за «пьяное вождение» для своего клиента, доказав, что автомобиль начал движение самопроизвольно, когда водитель спал. Об этом случае рассказали в Белорусской республиканской коллегии адвокатов.

Как выяснилось, гражданин П. уснул в своём автомобиле, припаркованном на стоянке, предварительно употребив алкоголь. Двигатель машины был заглушён, а автомобиль стоял на ручном тормозе. Поездки водитель не планировал.

Однако через некоторое время, как заявили в БРКА, «автомобиль покатился сам», проехал несколько метров и столкнулся с впереди стоящим транспортным средством. Свидетель вызвал ГАИ, водителя разбудили и отвезли на освидетельствование, которое показало наличие алкоголя в крови.

На гражданина П. милиционеры составили протоколы за нарушение ПДД, повлёкшее создание аварийной обстановки, а также за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения. Только за последнее ему грозил штраф в размере 200 базовых величин (на данный момент это 8400 рублей) и лишение прав на пять лет.

Адвокат тщательно проанализировал материалы дела и подал жалобы в прокуратуру и УГАИ УВД Миноблисполкома. Главный аргумент адвоката заключался в том, что самопроизвольное движение транспортного средства без воздействия водителя на органы управления не является управлением транспортным средством.

«Неважно, в каком состоянии находился гражданин П. Он не являлся водителем, исходя из норм ПДД, не управлял ТС в состоянии опьянения, у него отсутствовал умысел, мотивы и цели», — подчеркнули в коллегии адвокатов.

После рассмотрения жалоб начальник ОГАИ вынес постановление о прекращении дела об административном правонарушении за отсутствием состава правонарушения.

Ранее Telegraf.news писал, что столичная Госавтоинспекция объявила двухдневные профилактические рейды, направленные на предупреждение нарушений законодательства в сфере пассажирских перевозок. Взяли под контроль маршрутный транспорт и ещё в одном белорусском регионе, а уделить более пристальное внимание на дорогах инспекторы пообещали не только маршрутчикам, но другим автомобилистам.

ГАИ объявила рейды по маршруткам в двух регионах Беларуси. Но следить пообещали не только за ними