Конституционный суд признал по жалобе белоруса часть статей Налогового кодекса неконституционными

Опубликовано: 27.03.2025 16:05 , Обновлено: 27.03.2025

Конституционный суд, рассмотрев жалобу белоруса, признал не соответствующими Конституции взаимосвязанные положения частей 9 — 12 пункта 19 статьи 208 и статьи 731 Налогового кодекса. Эти нормы, как установили в суде, позволяли налоговым органам взыскивать подоходный налог с доходов от продажи продукции растениеводства (например, овощей и фруктов с личного подворья), полученных до 2022 года, применяя новые правила налогообложения задним числом.

Как сообщили в суде, белорус столкнулся с проблемой после того, как налоговая инспекция провела проверку соотношения его расходов и доходов за период с 2012 по апрель 2022 года. В жалобе гражданин указал, что в период с 2012 по 2017 год доходы от продажи продукции растениеводства по закону полностью освобождались от подоходного налога, независимо от суммы.

Однако с 1 января 2022 года в Налоговый кодекс внесли изменения. Если при проверке расходов и доходов (в рамках ст. 731 НК) человек указывает в качестве источника средств доход от продажи продукции растениеводства, то с суммы, превышающей 200 базовых величин в год, он должен заплатить 10% подоходного налога (согласно п. 19 ст. 208 НК в новой редакции).

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Налоговая инспекция применила это новое правило к доходам, которые белорус получил до 2022 года, и начислила ему налог за прошлые периоды, когда действовали другие, более льготные нормы.

Он посчитал, что это нарушает его конституционные права и известный принцип «закон обратной силы не имеет», если он ухудшает положение гражданина. С этим и обратился в Конституционный суд.

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Конституционный суд, рассмотрев жалобу 27 марта, согласился с доводами заявителя. Суд признал «не соответствующими Конституции» указанные положения статей 208 и 731 Налогового кодекса в той мере, в какой они позволяют облагать налогом доходы от продукции растениеводства, полученные до 1 января 2022 года (когда они были полностью освобождены от налога по действовавшему тогда закону).

Суд указал, что такое применение закона нарушает принципы верховенства права и справедливости, а также затрагивает конституционные гарантии (статьи 7, 13, 44, 56, 58, 104 Конституции).

Что дальше?

Исправить закон : Совету Министров поручено в течение 3 месяцев разработать и внести в парламент законопроект, который устранит это несоответствие в Налоговом кодексе.

: Совету Министров поручено в течение 3 месяцев разработать и внести в парламент законопроект, который устранит это несоответствие в Налоговом кодексе. Применять закон справедливо уже сейчас : До внесения изменений налоговые органы и суды должны учитывать решение Конституционного суда и не взимать налог с таких доходов за периоды до 2022 года при проведении проверок.

: До внесения изменений налоговые органы и суды должны учитывать решение Конституционного суда и не взимать налог с таких доходов за периоды до 2022 года при проведении проверок. Пересмотреть дело : Конкретные судебные решения, вынесенные ранее в отношении белоруса на основании признанных неконституционными норм, должны быть пересмотрены.

К слову, это не первая жалоба белоруса в Конституционный суд, хотя журналисты Telegraf.news писали, что право на личное обращение в этот орган белорусы получили относительно недавно. В чём же была проблема в прошлый раз?

Конституционный суд впервые рассмотрел индивидуальную жалобу белоруса. Какие у него претензии к ГАИ?