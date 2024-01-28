Кому пора прятать зимние куртки? Синоптики спрогнозировали в Беларуси до +9°C на неделе с 29 января по 4 февраля
Погода в Беларуси продолжает удивлять — начало февраля, судя по прогнозам синоптиков, будет совсем не "лютым", а местами даже по-весеннему теплым. Какие температуры пообещали метеорологи и кому из белорусов можно будет достать более легкую верхнюю одежду на неделе с 29 января по 4 февраля?
В ближайшие три дня — от -10°С до +6°C
По информации Белгидромета, в понедельник 29 января на погоду в стране повлияет антициклон с центром над южными районами Беларуси. В целом должно они спрогнозировали:
- Облачно с прояснениями.
- Преимущественно без снега и дождей.
- Туман и слабый гололед.
- Без сильного ветра.
Температура в Беларуси ночью: от +1°С по западу до -12°С по востоку.
Температура днем: от -3°С до +3°С.
Во вторник 30 января Беларусь окажется в области влияния повышенного атмосферного давления.
- Без существенных осадков.
- Слабые туман и гололед, гололедица.
- Ветер умеренный.
Температура ночью: от -1°С до -8°С, по юго-востоку при прояснениях до -10°С.
Температура днем: от -2°С по юго-востоку до +5°С по западу республики.
В среду 31 января, как отметили в Белгидромете, “сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, лишь днем в северо-западных районах республики скажется влияние малоактивного фронтального раздела”.
- В основном без осадков, дожди днем местами по северо-западу Беларуси.
- Слабые туман и гололед, гололедица.
- Ветер умеренный.
Температура ночью: от -1°C до -8°C.
Температура днем: -1°C до +6°C.
Кому из белорусов и когда ждать до +9°C?
По предварительному прогнозу известного белорусского синоптика Дмитрия Рябова, в четверг 1 февраля ожидаются:
- Мокрый снег, дождь.
- Туман.
- Ветер порывистый, временами сильный порывистый.
Температура ночью: от -3°C до +3°C.
Температура днем: +1°C до +4°C.
В пятницу, по его словам, на погоду в Беларуси продолжат влиять атмосферные фронты и более теплые воздушные массы с запада Европы. Поэтому также возможны:
- Осадки (мокрый снег, дождь);
- Туман.
- Порывистый ветер.
Температура ночью: от -3°C до +3°C.
Температура днем: от +4 до +9°C.
Что касается выходных, то, предварительно, 3-4 февраля:
- температура ночью: от +2 до +7°C;
- температура днем: от -1°C до +7°C.
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