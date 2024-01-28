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Кому пора прятать зимние куртки? Синоптики спрогнозировали в Беларуси до +9°C на неделе с 29 января по 4 февраля

Кому пора прятать зимние куртки? Синоптики спрогнозировали в Беларуси до +9°C на неделе с 29 января по 4 февраля
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Погода в Беларуси продолжает удивлять — начало февраля, судя по прогнозам синоптиков, будет совсем не "лютым", а местами даже по-весеннему теплым. Какие температуры пообещали метеорологи и кому из белорусов можно будет достать более легкую верхнюю одежду на неделе с 29 января по 4 февраля?

В ближайшие три дня — от -10°С до +6°C

По информации Белгидромета, в понедельник 29 января на погоду в стране повлияет антициклон с центром над южными районами Беларуси. В целом должно они спрогнозировали:

  • Облачно с прояснениями.
  • Преимущественно без снега и дождей.
  • Туман и слабый гололед.
  • Без сильного ветра.

Температура в Беларуси ночью: от +1°С по западу до -12°С по востоку.

Температура днем: от -3°С до +3°С.

Прогноз погоды по областям/ Дмитрий Рябов, ОНТ
Прогноз погоды по областям/ Дмитрий Рябов, ОНТ

Во вторник 30 января Беларусь окажется в области влияния повышенного атмосферного давления.

  • Без существенных осадков.
  • Слабые туман и гололед, гололедица.
  • Ветер умеренный.

Температура ночью: от -1°С до -8°С, по юго-востоку при прояснениях до -10°С.

Температура днем: от -2°С по юго-востоку до +5°С по западу республики.

Прогноз погоды по областям/ Дмитрий Рябов, ОНТ
Прогноз погоды по областям/ Дмитрий Рябов, ОНТ

В среду 31 января, как отметили в Белгидромете, “сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, лишь днем в северо-западных районах республики скажется влияние малоактивного фронтального раздела”.

  • В основном без осадков, дожди днем местами по северо-западу Беларуси.
  • Слабые туман и гололед, гололедица.
  • Ветер умеренный.

Температура ночью: от -1°C до -8°C.

Температура днем: -1°C до +6°C.

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Кому из белорусов и когда ждать до +9°C?

По предварительному прогнозу известного белорусского синоптика Дмитрия Рябова, в четверг 1 февраля ожидаются:

  • Мокрый снег, дождь.
  • Туман.
  • Ветер порывистый, временами сильный порывистый.

Температура ночью: от -3°C до +3°C.

Температура днем: +1°C до +4°C.

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В пятницу, по его словам, на погоду в Беларуси продолжат влиять атмосферные фронты и более теплые воздушные массы с запада Европы. Поэтому также возможны:

  • Осадки (мокрый снег, дождь);
  • Туман.
  • Порывистый ветер.

Температура ночью: от -3°C до +3°C.

Температура днем: от +4 до +9°C.

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Что касается выходных, то, предварительно, 3-4 февраля:

  • температура ночью: от +2 до +7°C;
  • температура днем: от -1°C до +7°C.

Ранее Телеграф писал, что в Беларуси с конца января вступили в силу законы и постановления, которые регулируют правила сбора “второстепенных лесных ресурсов”. В них входят, кроме пней и веток: березовый сок, грибы и ягоды.

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