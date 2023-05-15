Кому, кроме школьников, дадут их результаты ЦЭ? Рассказали в Минобразования Беларуси

Опубликовано: 15.05.2023 11:14 , Обновлено: 15.05.2023

В Министерстве образования Беларуси рассказали, как прошли первые централизованные экзамены - по русскому и белорусскому языкам, когда огласят их результаты и кому, кроме самих школьников, Республиканский институт контроля знаний (РИКЗ) может выдать эти результаты.

Согласно данным Минобразования, всего для сдачи русского и белорусский кого языка в рамках централизованного экзамена (ЦЭ) по всей страны зарегистрировались 53 290 школьников. Не явились на экзамен 182 человека, большинство из них - по болезни. Для них предусмотрена возможность сдать экзамен в резервный день - 23 мая или 21 августа.

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В Минобразования также рассказали, что четырех учеников не пропустили в пункт сдачи ЦЭ из-за отсутствия оригиналов паспортов.

Как белорусским школьникам узнать результаты ЦЭ?

Тем же, кто сдал централизованный экзамен, ждать результатов придётся не более 10 дней, как и в случае с централизованным тестированием, сообщили в РИКЗ. Как узнать результаты, рассказал директор РИКЗ Юрий Миксюк.

“На сайте Республиканского института контроля знаний нужно будет зайти в раздел “ЦЭ”, далее в раздел “результаты ЦЭ”. Система предложит ввести свои персональные данные, в том числе серию и номер паспорта, а также номер бланка ответа. После этого выпускники получат результаты своего ЦЭ”, - пояснил он.

В РИКЗ также заявили, что помимо самого школьника, результаты ЦЭ напрямую узнает также администрация школы. Итоги экзамена направят в школы для того, чтобы ученикам была выставлена итоговая отметка по предмету в аттестат об общем среднем образовании.

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Напомним, впереди у школьников ещё централизованный экзамен по таким предметам, как математика, физика, биология, иностранный язык, история, география и обществоведение. Испытания пройдут 21 мая, а резервными днями для этих ЦЭ назначены 25 мая и 23 августа.