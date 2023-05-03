В Минобразования рассказали, как белорусские школьники попадут на ЦЭ 14 мая

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Опубликовано: 03.05.2023 10:32 , Обновлено: 03.05.2023

В Министерстве образования 3 мая рассказали, как белорусские школьники смогут попасть в пункты проведения централизованного экзамена (ЦЭ). В ведомстве пообещали организовать всё "без суеты", для чего формируются специальные "графики прибытия в пункты ЦЭ".

Первый централизованный экзамен - по белорусскому языку - запланирован на 14 мая . Начнётся экзамен в 11:00, но школьники должны будут явиться в пункты ЦЭ за час до этого. Как пояснили в Минобразования, “чтобы в спокойной обстановке, без суеты войти на пункт”.

При этом для каждого учреждения образования будет отведено своё время прибытия на пункт ЦЭ. Для этого представители пунктов совместно с районными отделами образования составили графики прибытия.

В Минобразования также напомнили, что в этом году решили организовать централизованную доставку школьников к пунктам ЦЭ.

В частности, в сельской местности учеников (в том числе, проживающих в разных населённых пунктах) доставят непосредственно в школу и лишь потом - к пункту проведения ЦЭ. Развозить детей после экзамена также будут централизованно - до места проживания.

Городские школьники самостоятельно должны будут утром добраться до своего учреждения образования, откуда централизованно, в сопровождении педагога, направятся в пункт проведения ЦЭ.

Напомним, в этом году экзамен по белорусскому языку состоится 14 мая, а 23 мая и 21 августа назначены резервными днями.

Экзамены по математике, физике, биологии, иностранным языкам, истории, географии и обществоведению назначены на 21 мая. Резервными днями для этих ЦЭ определили 25 мая и 23 августа.

Минобразования назвало точные даты централизованных экзаменов в 2023 году