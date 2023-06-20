Кому из выпускников вузов могут не дать надбавку к зарплате после распределения? В Минтруда Беларуси рассказали подробности

Опубликовано: 20.06.2023 17:21 , Обновлено: 20.06.2023

В Министерстве труда и соцзащиты Беларуси пояснили, кому из молодых специалистов могут не давать надбавку к заработанной плате после распределения.

Так, в коммерческих организациях наниматель имеет право самостоятельно, на основании локальных правовых актов:

устанавливать работникам, включая молодых специалистов, любые системы оплаты труда;

определять составляющие зарплаты, в том числе стимулирующие выплаты и их размеры с учетом финансовых возможностей, особенностей экономической деятельности организации, результатов труда конкретных сотрудников.

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Что касается выпускников вузов работающих в других организациях (в агропромышленном комплексе, бюджетники, работающим в районах радиоактивного загрязнения), то им надбавка полагается в любом случае, сообщили в Минтруда.

Какие выплаты положены молодым специалистам после распределения?

В агропромышленном комплексе, выпускникам вузов, в течение двух лет со дня заключения трудового договора производится ежемесячная доплата в размере 104,88 рубля (0,46 базовой ставки).

При продолжении работы доплата устанавливается руководителям и специалистам в течение последующих трех лет: в размере 157,32 рубля (0,69 базовой ставки).

В организациях бюджетной сферы

Здесь меры надбавки устанавливаются на основании решений соответствующих госорганов, размеры выплат и основания их получения различны.

Например, для специалистов, которым место работы предоставили через распределение, направили на работу в бюджетные организации, подчиненные Минобразования, Минкультуры составляют от 20% до 45% от оклада, Минспорта и туризма от 10% до 50% от оклада. В системе Минздрава такие выплаты будут от 20% до 50%, в Минтруда и соцзащиты 10% от оклада.

В районах радиоактивного загрязнения

Работающим в организациях, расположенных здесь, полагается единовременная выплата в следующих размерах:

7 400 рублей (200 базовых величин) – при заключении первого контракта сроком на 5 лет;

11 100 рублей (300 базовых) – при заключении второго контракта сроком на 5 лет после 5 лет работы на условиях первого пятилетнего контракта.

Кроме того, устанавливаются надбавки от их окладов за счет выделения дополнительных средств.

Выплачивается единовременное пособие в размере, определенном с применением коэффициентов к базовой величине – от 555 рублей до 2775 рублей.

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