Кому из белорусов должны заплатить 726 рублей при возвращении на прежнюю работу? В профсоюзе ответили

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Опубликовано: 04.03.2025 19:34 , Обновлено: 04.03.2025

В Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки пояснили, какой категории работников гарантирована Трудовым кодексом (ТК) выплата материальной помощи в размере не меньше одной минимальной зарплаты при возвращении на прежнее место работы. Напомним, с 1 января 2025-го размер "минималки" в стране - 726 рублей.

Такую матпомощь должны выплатить молодым людям, уволенным с военной или альтернативной службы. Например, парень отслужил срочную военную службу и вернулся на прежнее место работы, куда его направили по распределению на отработку.

Эта гарантия предусмотрена ч. 2 ст. 342 Трудового [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900296” target=“_blank” rel=“noopener”] кодекса [/link] Беларуси. Как [link href=“https://gomel.1prof.by/news/yuridicheskij-konsultant-119/” target=“_blank” rel=“noopener”] пояснила [/link] главный правовой инспектор труда Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Татьяна Ященко, размер матпомощи может быть больше минимальной зарплаты, то есть свыше 726 рублей. Это должно быть прописано в коллективном договоре.

Ранее Telegraf.news писал, что в Департаменте государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси объяснили, вправе ли наниматель уволить сотрудника, который был под административном арестом, или, как говорят в народе, сидел на “сутках”, и по этой причине отсутствовал на работе определенное время. Такое же пояснение дали по случаю, когда сотрудника не было на работе из-за задержания.

Вправе ли уволить работника, который сидел на «сутках» или которого задержали? В Минтруда объяснили белорусам

Еще мы рассказывали, что Минтруда напомнило о важной обязанности всех нанимателей в Беларуси, о которой многие работники, возможно, не знают или забывают. Речь идет о документе, который работодатель должен выдавать ежемесячно.

В Минтруда напомнили, что наниматель должен выдавать белорусам каждый месяц помимо зарплаты