Вправе ли уволить работника, который сидел на "сутках" или которого задержали? В Минтруда объяснили белорусам

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Опубликовано: 27.02.2025 13:38 , Обновлено: 27.02.2025

В Департаменте государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси объяснили, вправе ли наниматель уволить сотрудника, который был под административном арестом, или, как говорят в народе, сидел на "сутках", и по этой причине отсутствовал на работе определенное время. Такое же пояснение дали по случаю, когда сотрудника не было на работе из-за задержания.

Как оказалось, увольнение работника, который сидел на “сутках” и отсутствовал поэтому на работе, законно. Согласно третьему абзацу п. 7 ст. 42 Трудового [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900296” target=“_blank” rel=“noopener”] кодекса [/link] Беларуси, наниматель может расторгнуть трудовой договор с сотрудником по причине его “отсутствия на работе в связи с отбыванием административного взыскания в виде административного ареста”.

В Департаменте госинспекции труда уточнили, что наниматель вправе расторгнуть и трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, и срочный трудовой договор до истечения срока его действия.

Если же сотрудника не отправили на “сутки”, а задержали по административному процессу, то наниматель уже не вправе уволить этого сотрудника, [link href=“https://t.me/DGITBelarus/5718” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] в Минтруда.

“[За отсутствие на работе] не может быть уволен работник, в отношении которого применялось административное задержание как мера обеспечения административного процесса”, - сказано в пункте 25 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=S22300009” target=“_blank” rel=“noopener”] постановления [/link] Пленума Верховного суда Беларуси от 23 декабря 2023 года № 9 «О применении судами законодательства при рассмотрении гражданских дел о рассмотрении трудовых договоров».

[info_b]Согласно ч. 1 ст. 8.2 Процессуально-исполнительного [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=HK2100092” target=“_blank” rel=“noopener”] кодекса [/link] Беларуси об административных правонарушениях, административное задержание - это фактическое кратковременное ограничение свободы человека, в отношении которого ведут административный процесс, за совершение им административного правонарушения. Задержанного доставляют в место, которое определил ведущий процесс орган, и содержат там.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что адвокат Владимир Горбачев объяснил, могут ли работающих на “удаленке” белорусов уволить за прогул.

Могут ли белорусов, работающих на «удалёнке», уволить за прогул?