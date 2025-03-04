В Минтруда напомнили, что наниматель должен выдавать белорусам каждый месяц помимо зарплаты

Опубликовано: 04.03.2025 09:03 , Обновлено: 04.03.2025

Министерство труда и социальной защиты напомнило о важной обязанности всех нанимателей в Беларуси, о которой многие работники, возможно, не знают или забывают. Речь идёт о документе, который должен выдаваться ежемесячно и содержит ключевую информацию, касающуюся каждого сотрудника. Что же это за документ и почему он так важен?

Ответ прост: это расчётный листок. Он положен каждому работнику вместе с заработной платой, и, согласно статье 80 Трудового кодекса Республики Беларусь, в нём в обязательном порядке должны быть указаны:

составные части заработной платы, начисленной за соответствующий период (оклад, премии, надбавки, доплаты);

размеры удержаний из заработной платы (например, налоги, алименты, взносы, задолженности);

общая сумма заработной платы, подлежащая выплате.

Важно отметить, что форма расчётного листка утверждается самим нанимателем, единого образца нет.

К составным частям заработной платы, которые должны быть отражены в расчётном листке, относятся, в частности:

премии

надбавки

доплаты

компенсационные выплаты за работу в сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные и выходные дни, в ночное время

компенсация за неиспользованный отпуск.

При этом Трудовой кодекс прямо не установил конкретный срок, за сколько дней до выплаты заработной платы наниматель обязан выдать расчётный листок.

Однако этот момент может регулироваться локальными нормативно-правовыми актами организации (коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и т. п.). Однако, как объяснили юристы, в общем случае расчётный листок должен быть выдан не позднее дня выплаты заработной платы.

Кроме того, закон не определил способы передачи расчётного листка работнику. Специалисты лишь обратили внимание на то, что при этом необходимо соблюдать требования по защите персональных данных.

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