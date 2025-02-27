Опубликовано: 27.02.2025 16:37 , Обновлено: 27.02.2025

Министр информации Беларуси Марат Марков заявил о значительном увеличении аудитории государственных СМИ, особенно в интернете, и существенном росте доверия к ним со стороны белорусов. Об этом он сообщил, выступая на итоговой коллегии ведомства.

По словам Маркова, ссылающегося на данные социологического исследования, заказанного Мининформом, по итогам 2024 года государственным СМИ доверяют 59,9% жителей Беларуси. «С 2021 года эта цифра выросла более чем на 21%», — отметил министр.

«Вы работаете хорошо», — обратился он к журналистам, отметив, что на рост доверия, в частности, повлияло увеличение объёма национального контента, ставшее возможным благодаря грантовой системе, введённой указом № 131. По данным медиаизмерителя, доля национального контента превысила 70%.

Отдельно министр остановился на интернет-сегменте. «Рост количества пользователей только у республиканских средств массовой информации на YouTube — до 7,5 млн пользователей, и это рост на 44% за год. Это колоссальная цифра. У региональных СМИ рост ещё выше — на 53%. Совокупная аудитория — 5,8 млн пользователей», — привёл данные Марков. Он расценил эти цифры как подтверждение успеха «в привлечении в первую очередь молодёжи к государственным СМИ».

«Готовы в любой момент» — Марков ответил, заблокируют ли в Беларуси Instagram и TikTok

В качестве основных задач на 2025 год Марков выделил производство «качественной контрпропаганды, аналитики и привлекательной для зрителя и читателя, особенно молодого, подачи новостей», — сказал министр.

«Стержневой темой» для всех государственных СМИ, как подчеркнул глава ведомства, станет празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В связи с юбилеем Победы Мининформ анонсировал запуск новой радиопрограммы «Победа» в FM-диапазоне и проведение, впервые, пресс-тура для журналистов стран ЕАЭС и СНГ по памятным местам Беларуси (совместно с МИД и при поддержке Генпрокуратуры).

Кстати, в январе 2025 года сайты государственных республиканских СМИ и медиаресурсов Беларуси посетили в общей сложности 16 млн 485 тыс раз. Цифры привёл канал «PR и digital в госсекторе».

В частности, в январе:

belta.by — 5 618 000 просмотров,

sb.by — 3 770 000,

minsknews.by — 2 260 000,

ont.by — 1 188 000,

1prof.by — 1 041 000,

sport5.by — 889 500,

ctv.by — 725 000,

news.by — 692 000,

zviazda.by — 247 000,

videobel.by — 55 000.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о списке из 65 книг, которые в Беларуси Мининформ запретил распространять.

Мининформ запретил распространять в Беларуси ещё 30 книг