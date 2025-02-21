"Готовы в любой момент" — Марков ответил, заблокируют ли в Беларуси Instagram и TikTok

Опубликовано: 21.02.2025 10:33 , Обновлено: 21.02.2025

Министр информации Беларуси Марат Марков рассказал, планируют ли в стране пойти по примеру России и заблокировать доступ к популярным соцсетям и мессенджерам, дабы "избежать распространения деструктивной информации". По его словам, в этом вопросе всегда нужно оценивать "степень полезности и опасности".

Глава Мининформа заявил, что необходимо тщательно анализировать те пользу и угрозу, которые могут принести соцсети и мессенджеры. Кроме того, он привёл статистику, согласно которой на сегодня в Беларуси насчитывается около 5,5 миллионов пользователей TikTok, от 2,5 до 7,5 — Telegram и порядка 4 миллионов — Instagram.

“Физически мы можем их заблокировать. Но надо ли это делать? Это вопрос дискуссионный. На сегодня президент обозначил мнение, что такой необходимости нет. Потому что пользы от соцсетей и YouTube для людей и власти достаточно много”, — сказал он.

Кроме того, по мнению Маркова, YouTube в России “стал фактически бесполезен как инструмент информационного воздействия”, а в Беларуси — нет. То же самое он привёл в отношении TikTok и других соцсетей и мессенджеров. По его словам, они нужны для того, чтобы госорганы, госСМИ и провластные объединения могли “максимально доносить правдивую информацию, в том числе и до европейской аудитории”.

”…Поэтому планов закрывать какие-либо социальные сети или мессенджеры у нас сегодня нет. Но мы к этому, в принципе, готовы в любой момент. И инструменты подобного рода у нас есть”, — подытожил министр, слова которого передала газета “СБ. Беларусь сегодня”.

А замедление, как в России, грозит?

Ранее первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач заявил, что замедление популярного видеосервиса YouTube в России не должно повлиять на белорусов. По его словам, «у нас созданы совершенно независимые сети электросвязи.

«…В качестве примера, несмотря на то, что в РФ есть проблемы с подключением к Facebook, на территории Беларуси таких проблем нет», — сказал Павел Ткач. Он добавил, что в Республике не ожидается проблем с доступом к YouTube «в настоящее время». При этом замминистра уточнил, что у нас в стране есть оборудование, «аналогичное российскому».

Ранее Telegraf.news писал, что в августе в РФ начал замедлятся YouTube. Однако, несмотря на это, посещаемость видеохостинга продолжила расти. По словам экспертов, это принесёт владельцу — компании Google — новые деньги.

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Также мы рассказывали, что в сентябре в Беларуси запустили первый мультимедийный портал — Videobel.by, который ранее чиновники анонсировали как аналог популярного видеохостинга Youtube. Новый сервис торжественно презентовали в Минске.

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