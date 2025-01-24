Мининформ запретил распространять в Беларуси ещё 30 книг

Опубликовано: 24.01.2025 19:12 , Обновлено: 24.01.2025

Республиканская комиссия по проведению оценки символики, атрибутики и информационной продукции обновила список печатных изданий, распространение которых «может нанести вред национальным интересам Беларуси». В обновлённый реестр вошли 30 новых наименований.

Об этом сообщило Министерство информации.

Среди пополнивших список изданий можно выделить такие произведения как, например, «Токийский гуль» Суи Исида и «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихары. Также запретили продавать, к примеру, «Плюшевую голову» Райбера Влада, «Колыбельную» Чака Паланика, «Теорию бесконечных обезьян» Екатерины Звонцовой.

[info_b]Полный перечень запрещённых изданий опубликован на сайте Мининформа.[/info_b]

Распространение указанных книг на территории Беларуси запрещено. В случае выявления фактов продажи, Министерство информации будет прекращать срок действия свидетельства о государственной регистрации распространителя печатных изданий.

Ранее Telegraf.news писал о прошлой партии книг, запрещённых в Беларуси. Какие вошли в список?

Мининформ опубликовал список из 35 книг, запрещённых для белорусов