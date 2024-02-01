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Ещё два белорусских вуза решили принимать выпускников лицеев без экзаменов

Ещё два белорусских вуза решили принимать выпускников лицеев без экзаменов
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Список университетов Беларуси, в которые абитуриенты могут поступить без сдачи экзаменов, пополнился двумя вузами. Без вступительных испытаний зачислить в них могут выпускников лицеев. Соответствующее решение Министерство образования Беларуси закрепило своим постановлением №9 от 17 января 2024 года.

Постановление официально опубликовали на Национальном правовом интернет-портале в четверг, 1 февраля, и с этого дня вступает в силу. Теперь в перечень вузов, куда могут без экзаменов поступить выпускники белорусских лицеев, состоит из пяти университетов:

  • Белорусский государственный университет;
  • Белорусский национальный технический университет;
  • Белорусско-Российский университет;
  • Витебский государственный университет имени П.М.Машерова;
  • Полесский государственный университет.

При этом в документе прописано, что при поступлении на некоторые специальности бывшим лицеистам всё же придётся сдавать экзамены на общих основаниях. К ним, в частности, относятся следующие специальности:

  • Международные отношения,
  • Международное право,
  • Правоведение,
  • Экономическое право,
  • Государственное управление и право,
  • Востоковедение,
  • специальности, предметами профильных испытаний которых являются «Творчество», «Физическая культура и спорт».

Ранее Телеграф сообщил, что Министерство образования Беларуси решило изменить условия поступления на заочную форму обучения в вузы для абитуриентов с общим средним образованием. Теперь даже тем, кто готов учиться за собственные деньги, сначала придётся как минимум 10 месяцев отработать по выбранному профилю или направлению образования.

Только с опытом работы. Минобразования решило изменить условия поступления на «заочку» в вузы Беларуси

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