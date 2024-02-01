Ещё два белорусских вуза решили принимать выпускников лицеев без экзаменов
Список университетов Беларуси, в которые абитуриенты могут поступить без сдачи экзаменов, пополнился двумя вузами. Без вступительных испытаний зачислить в них могут выпускников лицеев. Соответствующее решение Министерство образования Беларуси закрепило своим постановлением №9 от 17 января 2024 года.
Постановление официально опубликовали на Национальном правовом интернет-портале в четверг, 1 февраля, и с этого дня вступает в силу. Теперь в перечень вузов, куда могут без экзаменов поступить выпускники белорусских лицеев, состоит из пяти университетов:
- Белорусский государственный университет;
- Белорусский национальный технический университет;
- Белорусско-Российский университет;
- Витебский государственный университет имени П.М.Машерова;
- Полесский государственный университет.
При этом в документе прописано, что при поступлении на некоторые специальности бывшим лицеистам всё же придётся сдавать экзамены на общих основаниях. К ним, в частности, относятся следующие специальности:
- Международные отношения,
- Международное право,
- Правоведение,
- Экономическое право,
- Государственное управление и право,
- Востоковедение,
- специальности, предметами профильных испытаний которых являются «Творчество», «Физическая культура и спорт».
Ранее Телеграф сообщил, что Министерство образования Беларуси решило изменить условия поступления на заочную форму обучения в вузы для абитуриентов с общим средним образованием. Теперь даже тем, кто готов учиться за собственные деньги, сначала придётся как минимум 10 месяцев отработать по выбранному профилю или направлению образования.
Только с опытом работы. Минобразования решило изменить условия поступления на «заочку» в вузы Беларуси