Ещё два белорусских вуза решили принимать выпускников лицеев без экзаменов

💼 Официально

Опубликовано: 01.02.2024 08:51 , Обновлено: 01.02.2024

Список университетов Беларуси, в которые абитуриенты могут поступить без сдачи экзаменов, пополнился двумя вузами. Без вступительных испытаний зачислить в них могут выпускников лицеев. Соответствующее решение Министерство образования Беларуси закрепило своим постановлением №9 от 17 января 2024 года.

Постановление официально опубликовали на Национальном правовом интернет-портале в четверг, 1 февраля, и с этого дня вступает в силу. Теперь в перечень вузов, куда могут без экзаменов поступить выпускники белорусских лицеев, состоит из пяти университетов:

Белорусский государственный университет;

Белорусский национальный технический университет;

Белорусско-Российский университет;

Витебский государственный университет имени П.М.Машерова;

Полесский государственный университет.

При этом в документе прописано, что при поступлении на некоторые специальности бывшим лицеистам всё же придётся сдавать экзамены на общих основаниях. К ним, в частности, относятся следующие специальности:

Международные отношения,

Международное право,

Правоведение,

Экономическое право,

Государственное управление и право,

Востоковедение,

специальности, предметами профильных испытаний которых являются «Творчество», «Физическая культура и спорт».

Ранее Телеграф сообщил, что Министерство образования Беларуси решило изменить условия поступления на заочную форму обучения в вузы для абитуриентов с общим средним образованием. Теперь даже тем, кто готов учиться за собственные деньги, сначала придётся как минимум 10 месяцев отработать по выбранному профилю или направлению образования.

Только с опытом работы. Минобразования решило изменить условия поступления на «заочку» в вузы Беларуси