Когда вернётся тепло в дома Минска, пострадавшие из-за аварии на магистрали

Опубликовано: 19.01.2026 18:01 , Обновлено: 19.01.2026

Под конец 19 января часть минчан всё ещё жалуется на холодные батареи. С утра во многих домах стало холодать из-за аварии на тепломагистрали. Тогда службы пообещали, что уже к обеду в квартиры вернётся тепло, так как отопление переключили на резервные ТЭЦ.

В Минэнерго (Министерство энергетики) в 17:40 сообщили, что тепло и горячую воду начали поэтапно возвращать в дома Фрунзенского, Московского, Центрального, Советского и Октябрьского районов столицы. Естественно, что приоритет ремонтники отдали больницам, школам и детским садам.

В Минэнерго предупредили, что в Минске организованы обходы жилых домов для проверки параметров давления и температуры теплоносителя, устранения воздушных пробок и регулирования подачи тепла в квартиры.

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При этом на повреждённых участках тепломагистрали аварийные работы продолжаются. И, судя по всему, к вечеру не закончатся, так как в ведомстве пообещали, что работы будут вести «в круглосуточном режиме» до полного восстановления теплоснабжения.

Тем временем в Мингорисполкоме (Минском городском исполнительном комитете) пообещали, что тепло вернут до конца рабочего дня.

«В течение сегодняшнего дня, до окончания рабочего дня, все мероприятия будут завершены – и потребители будут обеспечены всеми услугами жилищно-коммунальной сферы», – заявил зампред (заместитель председателя) Мингорисполкома Олег Корзун.

Тем временем жители Фрунзенского района Минска сообщили, что пока остаются без отопления и горячей воды. Тем временем в службе 115 сообщили, что такая ситуация может продлиться до завтрашнего дня.

Утром начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Андрей Садовский пообещал поднять температуру до «нормируемых значений» к обеду.

В мэрии Минска назвали причину прорыва и перевели дома на резервные источники. Когда вернут тепло?